3 reglas que debes saber si vas a posponer tu reclamo de pagos del Seguro Social

Un reclamo retrasado significa posponer recibir tu primer cheque de jubilación incluso después de tener la edad elegible para un pago a los 62 años.

A continuación, te compartimos tres reglas que debes tomar en cuenta si quieres esperar más tiempo para pedir el dinero del Seguro Social.

1–No obtienes ninguna ventaja si esperas más de los 70 años para pedir tus pagos del Seguro Social

Los beneficios del Seguro Social aumentan si los reclamas más tarde por algunas razones clave.

Primero, si esperas por lo menos hasta la plena edad de jubilación, los beneficios aumentan porque evitas multas por pedirlos anticipadamente. La plena edad de jubilación es entre los 66 años y cuatro meses y los 67 años. Si pides tus pagos antes, tu beneficio se reduce. Las multas equivalen a 5/9 del 1% por los primeros 36 meses y 5/12 del 1% por cada mes reclamado anteriormente.

Por lo tanto, cada año que pospones tu reclamo de beneficios entre los 62 años y tu plena edad de jubilación resulta en un aumento anual del 5% o un aumento anual del 6.7% debido a que evitas esta reducción.

Sin embargo, una vez que superes la plena edad de jubilación, los beneficios pueden seguir aumentando.

Cuando pases dicha edad, obtendrás créditos de jubilación retrasada. Estos suman 2/3 del 1% por mes y dan como resultado un aumento anual del 8% en tu beneficio estándar.

Debes saber que de los créditos de jubilación retrasada solo se pueden obtener hasta los 70 años. Por lo tanto, si pospones los pagos hasta entonces, habrás llegado al máximo de los ingresos mensuales que recibirás.

No hay ninguna ventaja adicional por esperar más allá de los 70 años para solicitar los beneficios.

2–Tu cónyuge no puede reclamar beneficios conyugales hasta que pidas tus pagos

Si esperas posponer la solicitud de beneficios tanto como puedas, ten en cuenta que esta decisión no solo afectará tus ingresos. Tu cónyuge también podría verse afectado si él o ella esperaba reclamar beneficios conyugales.

Los beneficios conyugales tienen un valor de hasta el 50% del beneficio estándar del principal proveedor de ingresos. Para un cónyuge que gana sustancialmente menos que su pareja, es posible que los beneficios conyugales sean más altos que los cheques de jubilación disponibles para él o ella según su propio historial. Y este sería el caso si tu cónyuge no trabajó lo suficiente como para calificar para los beneficios.

Desafortunadamente, si ganas más y aún no has comenzado a recibir tus propios beneficios de jubilación, los beneficios conyugales no estarán disponibles para tu pareja. Esto podría significar que tu pareja tiene que esperar, potencialmente durante años, para poder recibir el dinero.

Vale la pena pensar en este inconveniente al decidir si un reclamo retrasado maximizará tus ingresos combinados de por vida del Seguro Social.

3–Es probable que tengas que pasar tu esperanza de vida para alcanzar el punto de equilibrio

Finalmente, hay otra cuestión clave a tener en cuenta. Retrasar tu reclamo de Seguro Social solo te deja en mejor situación si vives lo suficiente como para que tus cheques más altos compensen todos los pagos que podrías haber recibido, pero no pediste antes.

Si esperas hasta los 70 años para reclamar los beneficios, tendrás ocho años de ingresos perdidos para compensar. Esto a menudo significa que debe recibir pagos más altos durante más de una década una vez que tus pagos comienzan, esto para alcanzar el punto de equilibrio, e incluso podrías necesitar más tiempo para terminar con más dinero por haberte retrasado.

A menos que sobreviva a la expectativa de vida que tienen las personas en Estados Unidos, podrías terminar con el mismo dinero –o menos– que hubiera obtenido si hubiera reclamado los beneficios lo antes posible, según se informó en The Motley Fool.

