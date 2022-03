Incendio forestal en Florida obliga a evacuar a más de mil viviendas

Más de 1,000 hogares han sido evacuados mientras un incendio forestal se propaga este sábado por fuertes vientos en la zona conocida como el “Panhandle” de Florida, por lo que ha sido declarado un estado de emergencia para el condado de Bay, en el noroeste del estado, según medios locales.

Más de 1,000 viviendas se ven afectados por las órdenes de evacuación y el Departamento de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM) informó que ocho hogares fueron devorados por el fuego.

No se han reportado heridos o muertes en este momento y aproximadamente 2,500 personas fueron evacuadas, según fuentes oficiales.

🔥 This morning, FDEM began mobilizing additional resources to have on standby to support #AdkinsAvenueFire response efforts. This includes a drone assessment team & mobile command vehicle.



➡️ Learn more about the State's latest response efforts: https://t.co/LsA6CBFGIL pic.twitter.com/x7huz4C2Di — FL Division of Emergency Management (@FLSERT) March 5, 2022

En la mañana de este viernes, los bomberos respondieron a un incendio que creen se inició cuando alguien quemó basura al aire libre en el área de Adkins Road, que ocupaba aproximadamente 800 acres, indicó la cadena de televisión local WTOC 11, afiliada de CBS.

Los informes iniciales dijeron que el incendio ocupaba entre 30 y 40 acres en el área del condado de Bay, añade el medio.

Sin embargo, según los servicios de emergencia del mencionado condado, el incendio forestal ahora abarca más de 1,400 acres y continúa creciendo.

#AdkinsAvenueFire and #BerthaSwampRoad fires are seeing significant growth at this time because of high winds. Evacs being issued by @BayCountyEM for residents of Springfield E of Transmitter Road.

Adkins Fire estimated 1,500 acres. Bertha Swamp Road estimated at 3,000. pic.twitter.com/crIdIe3Cov — FFS Chipola (@FFS_Chipola) March 5, 2022

El Servicio Forestal de Florida informó por su parte que se ha logrado contener alrededor del 30% del incendio.

El gobernador del estado, Ron DeSantis, se personó hoy en la cercana urbe de Panama City para hablar sobre el incendio.

Cientos de miles de acres de árboles caídos por el huracán Michael de 2018, junto con la baja humedad y los fuertes vientos, han creado “la tormenta perfecta” para las peligrosas condiciones del incendio en el condado de Bay, según dijo DeSantis en una conferencia de prensa.

Gov. DeSantis Is in Bay County Responding to Wildfire Damages https://t.co/ylHp9T4PtA — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) March 5, 2022

El gobernador, que aseguró no estar sorprendido por lo ocurrido, emitió el viernes un estado de emergencia para el condado de Bay.

“El condado de Bay actualmente está luchando contra varios incendios forestales. Si se encuentra en el área, manténgase seguro y siga las instrucciones de los funcionarios locales”, escribió hoy DeSantis en Twitter. Bay County is currently battling several wildfires. If you are in the area, please stay safe and follow guidance from local officials. @FLSERT is on the ground providing support.— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) March 4, 2022

En un comunicado, FDEM señaló que el gobernador emitió una orden ejecutiva “para garantizar que los gobiernos estatales y locales tengan suficiente tiempo, recursos y flexibilidad para responder al incendio y promulgar medidas para salvar vidas”.

Mientras, la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) está ayudando con las evacuaciones de los residentes afectados y complementando los esfuerzos de las agencias policiales locales con un mayor patrullaje en el condado de Bay, añade el comunicado.

“La actividad de incendios está aumentando en el #AdkinsAvenueFire en el condado de Bay a medida que los vientos aumentan y avivan las llamas. El fuego permanece en 1.400 acres y está contenido en un 30%. Las evacuaciones continúan”, dijo en Twitter el Centro Forestal de la localidad de Chipola, que atiende a los condados floridanos de Bay, Calhoun, Gulf, Holmes, Jackson, Walton y Washington.

Actualmente no se cuenta con un cronograma de cuándo los residentes podrán regresar a sus hogares, según el Servicio de Bomberos de Florida.

