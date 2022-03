Chicharito Hernández defiende su tendencia a llorar en público

El pasado 28 de febrero, Javier “Chicharito” Hernández no pudo contener la emoción cuando anotó el gol que le dio la victoria al LA Galaxy durante el último minuto del partido contra el New York City FC; pero no todos los aficionados comprendieron por qué le salieron las lágrimas mientras lo celebraba.

Leyendo los comentarios de su última publicación de Instagram, el mexicano encontró uno que critica su tendencia a llorar en público, y no dudó en responder para explicar que expresa la mayoría de su emociones por medio del llanto.

“Cuando soy feliz lloro. Cuando estoy triste también. No quiero reprimirme. Prefiero sacarlo todo fuera y sentirlo”, dijo “Cuando era pequeño, me enseñaron que llorar te hacía débil, pero a base de quererme aprendí que mostrarse vulnerable es algo extremadamente difícil, pero también muy poderoso. Así que, por favor, no juzguen. Que tengan un buen día”.

Desde luego, en la actualidad, el futbolista vuelve a contar con motivos para sonreír -lo que en su caso también puede implicar llorar- ahora que ha encontrado de nuevo el amor con una modelo llamada Nicole McPherson después de la complicada separación que protagonizó con su antigua pareja Sarah Kohan, la madre de sus dos hijos.