En su nueva canción titulada ‘McGregor’, Anuel AA afirma que no se ha borrado el tatuaje de Karol G de la espalda

Anuel AA invitó a su tatuador de confianza el pasado mes de enero a que le hiciera una visita doméstica para hacerse un nuevo grabado en el brazo inspirado en uno de sus personajes favoritos de ‘Dragon Ball Z’ y que le retocara de paso otros que tiene repartidos por todo el cuerpo.

En el vídeo que compartió en sus Stories no mostró el resultado final, pero sí se podía ver la plantilla de un diseño que incluía unas grandes alas y que aparentemente le colocaron en la espalda, donde sus fans saben que solía tener un retrato suyo junto a su ex Karol G.

Desde entonces se había dado por sentado que Anuel se había deshecho del tatuaje en honor a su antigua novia tras comprometerse con la cantante Yailin, pero puede que no haya sido así… En su nuevo sencillo titulado ‘McGregor’, Anuel afirma “ya yo ni estoy con Karol y el tatuaje nunca me lo he borrado” para argumentar que en realidad no es una buena persona.

Por supuesto, también cabe la posibilidad de que el músico solo se haya tomado una licencia artística y en realidad sí haya dicho adiós a ese recuerdo en tinta de su historia de amor con Karol. Sus fans se preguntan ahora si Anuel también habrá conservado los regalos que ella le hizo en su momento, como el modelo Slingshot del fabricante Polaris que ella personalizó para que pareciera un auténtico Batmovil y con el que le sorprendió por su cumpleaños en 2017.

La teoría de que el cantante no ha olvidado a Karol ha ganado fuerza entre una parte de su base de admiradores después de que él realizara recientemente un directo en Instagram durante el que uno de los espectadores le pidió que se tocara el pelo si todavía amaba a Karol. Acto seguido él se pasó la mano por el cabello, aunque puede que se tratara de una mera coincidencia.

