Kanye West defiende su controvertido video donde “decapita y entierra vivo” a Pete Davidson

La semana pasada Kanye West estrenó uno de sus proyectos más polémicos hasta la fecha, el videoclip de su sencillo ‘Eazy’, en el que un ‘alter ego’ suyo de dibujos animados aparece decapitando y enterrando vivo a un hombre que representa a todas luces a Pete Davidson, el actual novio de su antigua esposa Kim Kardashian.

El monologuista y cómico de ‘Saturday Night Live’ aún no se ha pronunciado acerca de este último ataque del rapero, pero sus amigos y conocidos se han apresurado a defenderle en las redes sociales. James Gunn, el director de ‘Guardianes de la galaxia’, le ha definido en Twitter como uno de los jóvenes más amables que ha conocido nunca, añadiendo que el humorista siempre trata a todos los que le rodean con el respeto que Kanye no ha sido capaz de mostrarle. Kaley Cuoco, que ha trabajado con Pete en ‘Meet Cute’, le ha dado la razón respondiéndole: “Es verdad”. El músico Gene Simmons va más allá y opina que el ex de Kim Kardashian necesita buscarse alguna nueva afición para superar el hecho de que ella haya pasado página tras su separación.

Todas estas críticas no han pasado desapercibidas para Kanye, que ahora ha defendido su vídeo musical a través de Instagram dando a entender que él no le guarda ningún rencor a Pete Davidson, en contra de lo que pudiera parecer por su comportamiento.

“El arte es terapia, al igual que estas vistas. El arte está protegido como una forma de libertad de expresión. El arte nos inspira y simplifica el mundo. El arte no es una vía para hacer daño o desear el mal. Cualquier afirmación que diga lo contrario sobre mi arte es falsa y malintencionada“, ha asegurado en una publicación que ha acompañado de un dibujo de una iglesia en llamas.

También te puede interesar:

El poema de Kanye West para describir cómo se siente tras su divorcio con Kim Kardashian

Pete Davidson, novio de Kim Kardashian, podría ser otro famoso en viajar al espacio en una de las naves de Blue Origin