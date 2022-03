“No me arrepiento de la decisión tomada con Messi”: Joan Laporta tras su primer año como presidente del Barcelona

Estamos en la parte crucial de la temporada del fútbol europeo y todavía el nombre de Lionel Messi sopesa sobre Joan Laporta y su gestión como presidente del FC Barcelona, que vio ir al mejor jugador de su historia como consecuencia de los problemas económicos que atraviesa el club.

En ese sentido, Laporta aseguró que no quería que Messi se marchara, tuvo que poner los intereses del club por encima de cualquier persona, una decisión que tomó obligado por “la situación heredada” de la junta anterior de Josep María Bartomeu.

“Puse la institución por encima de todo. La institución está por encima incluso de entrenadores y del mejor jugador de la historia del fútbol“, indicó en una entrevista a Barça TV, donde hizo balance del primer año de su segunda etapa como presidente del equipo culé.

En ese sentido se refirió a la salida del astro argentino del equipo donde debutó como profesional y admitió que aunque no quería eso, no se arrepiente de nada. “La de Messi fue la decisión más triste y dolorosa de todas, si hago balance. No la quería tomar nunca, pero tampoco estoy arrepentido” puntualizó.

Por otra parte, el dirigente azulgrana destacó que lo mejor de su primer año este periodo, fue la llegada de Xavi Hernández como entrenador. “Ha recuperado la mentalidad ganadora del equipo y ha devuelto la esperanza a los aficionados. Aún nos va a dar alguna alegría esta temporada. La Europa League y, por qué no, LaLiga. Difícil, pero aún se puede”.

A su vez, Laporta sorprendió al admitir que se tardó en contratar a Xavi como técnico del Barcelona y que debió despedir antes al neerlandés Ronald Koeman. “Al acabar la temporada, ya tenía muchas dudas, y así se lo hice saber al entrenador, pero Ronald quería continuar”, dijo.

“Le di una oportunidad por respeto a una leyenda, pero hubo un momento que vimos que no iban las cosas bien y tuve que tomar una decisión. Lo hice respetando a las personas. Viendo el pasado, hubiera hecho el relevo antes. Tenía que haber hecho caso a mi intuición”, subrayó.

Patrocinio de Spotify al Barcelona

Por otra parte, el mandatario del Barcelona hizo hincapié en la situación económica actual y dejó saber que “nos estamos recuperando pero a un ritmo más lento que la parte deportiva”.

A su vez, dejó saber que las negociaciones con Spotify han sido positivas pero que aún no se ha concretado nada. “Vincular al Barça con la música creo que sería bonito, pero hemos de esperar. Las negociaciones van por el buen camino, están muy avanzadas, pero todavía no está firmado en su totalidad. Somos optimistas, pero no se puede decir que ya esté todo hecho”.

Por otra parte, el presidente del FC Barcelona rechazó la posibilidad de convertir la entidad en una sociedad anónima: "El Barça siempre ha de ser de los socios y las socias. Hay patrocinadores que a eso le dan un valor extraordinario, y lo tenemos que mantener, no solo por romanticismo, sino por nuestro propio interés".

