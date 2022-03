Adrienne Adams: “Necesitamos seguir viendo más mujeres en posiciones de liderazgo”

Desde enero pasado, Adrienne Adams hizo historia al convertirse en la primera afroamericana en liderar los destinos del Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York, compuesto por 51 miembros y con una mayoría de ellos mujeres, 31, algo nunca antes visto en la Gran Manzana.

Y destacando la necesidad de promover mayor liderazgo entre jóvenes, en las comunidades y empoderar a niñas, mujeres, y familias, la presidenta del Concejo reconoció la importancia que están teniendo en el manejo de la cámara legislativa mujeres hispanas que están representando a sus distritos, a quienes describe como líderes poderosas.

La política, de 61 años, quien representan al Distrito 28 de Queens, que incluye vecindarios como Jamaica, Richmond Hill, Rochdale Village, y South Ozone Park, hizo un llamado a que las latinas de la ciudad se vean reflejadas en las concejales que han llegado a puestos de poder, como un testimonio de que es posible ocupar más espacios de liderazgo, y aseguró que seguirá dando la lucha para que haya más equidad e igualdad en Nueva York. Sobre trabajar con hombres, aunque mencionó que ahora es mejor que hace unos años, Adams reconoció que ha sido muy duro el camino, pero se mostró esperanzada en que se vislumbra un futuro más brillante para las mujeres.

¿Qué significado tiene ser una mujer liderando un Concejo Municipal por primera vez en la historia repleto de mujeres y diversidad?

“Primero que todo es un honor liderar la primera mayoría de mujeres en el Concejo Municipal de Nueva York, haciendo historia. Y por eso, creo que va a ser imperativo para nosotras, como una mayoría de mujeres, empoderar, no solo a las mujeres, sino como nosotras gobernamos muy diferente a cómo lo hacen los hombres, nuestra energía es diferente, somos el espíritu que nutre al mundo, entonces vamos a empoderar a niños y familias también. Así que nuestra ciudad debería poder mirarnos como una mayoría de mujeres que va a traer legislaciones específicas, que abarcan el cuidado de familias en toda la ciudad de Nueva York, el cuidado alrededor de los niños, el cuidado de problemáticas de las mujeres, asuntos que muchas veces son dejados atrás. Con mis colegas, buscamos avanzar juntas. Por primera vez es maravilloso liderar este organismo que está marcado por la mayoría de mujeres”.

¿Desde el Concejo Municipal como líder, qué hará por los inmigrantes indocumentados que fueron muy afectados de manera desproporcionada en la pandemia?

“Ellos realmente fueron muy impactados. Sin importar el estatus migratorio, los inmigrantes indocumentados son neoyorquinos que merecen respeto y dignidad, como cualquier otro neoyorquino, y merecen ser apoyados por nuestra Ciudad. Ellos han contribuido con el fortalecimiento de la ciudad. Nueva York siempre ha sido líder en tener políticas fuertes a nivel de toda la ciudad para apoyar a nuestros inmigrantes y residentes indocumentados. Por ejemplo, el Concejo Municipal ha aprobado importantes leyes para mantener a la policía y a otras agencias fuera de la agenda de deportaciones de ICE, que sabemos es algo específicamente dañino para la comunidad inmigrante. El Concejo Municipal también creó el primer programa universal de representación legal para neoyorquinos inmigrantes detenidos en la nación: El Proyecto de Unidad Inmigrante familiar de Nueva York. Y ha sido increíblemente exitoso, así que seguimos comprometidos con estas iniciativas y otras iniciativas que provean acceso gratuito y de alta calidad a representación legal para los inmigrantes (…) Vamos a seguir trabajando para hacerle frente a problemáticas de los latinos neoyorquinos y muchos otros inmigrantes, con políticas y legislación”.

¿Qué mensaje le mandaría a jóvenes latinas que la ven como ejemplo y quisieran llegar a posiciones de poder para lograr cambios?

“Me encanta hablarle a nuestras mujeres, me encanta hablarle a nuestras jovencitas, y lo que quisiera decirles ahora, especialmente ahora mismo, que estamos con un nuevo Concejo Municipal, es que vamos a seguir empoderando a nuestras fuertes líderes latinas, a nuestras mujeres. Vamos a empoderarlas en los niveles más altos de Gobierno, incluyendo la Alcaldía, el Concejo Municipal y en nuestras agencias, porque ha tomado mucho tiempo para que muchas de nosotras lleguemos a ascender a posiciones de poder en el gobierno, incluyendo mujeres de color, negras y latinas, entre otras”.

¿Qué más les puede decir sobre el poder que las mujeres latinas están teniendo en el Concejo Municipal?

“Les pido a las jovencitas que miren a la concejal Diana Ayala, es nuestra primera Vicepresidenta del Concejo Municipal, es un cargo nuevo, y ella está haciendo un trabajo maravilloso desde el Concejo. Ella es una líder maravillosa, ella tiene un conocimiento profundo del Concejo Municipal y su experiencia será vital para ayudar a liderar a nuestro organismo, para servirle mejor a todos los neoyorquinos y asegurarse de que la voz de los latinos esté en la mesa de decisiones. Quiero también que nuestras jovencitas vean a la concejal Carmen de la Rosa. Ella es la presidenta del Comité de servicios civiles y laborales, a la concejal Marjorie Velásquez, quien es la presidenta del Comité del Consumidor y protección de Trabajadores (…) y por supuesto, quiero que las jovencitas miren a otra concejal latina, a Pierina Sánchez, quien es la presidenta del Comité de Vivienda y Edificios, que es un comité de los mayores, que afecta a todos los neoyorquinos, y especialmente a los latinos neoyorquinos. Hay muchas más concejales que pudiera mencionar, las concejales Amanda Farias, Tiffany Cabán, Jennifer Gutiérrez, Sandy Nurse. Así que nuestras jovencitas deben enfocarse en verse a ellas mismas en el Concejo Municipal, un número récord de mujeres latinas hermosas, brillantes que están liderando en el Concejo en este momento en diferentes posiciones importantes”.

¿Que cree usted que estas concejales latinas le imprimen de manera especial a este nuevo Concejo a favor de nuevos cambios?

“Creo que como un todo, lo hacen los miembros del Concejo Municipal, pero sobre la representación actual de las latinas, las latinas son líderes fuertes en sus distritos. Por eso es que fueron elegidas para representar a sus distritos. Ellas fueron elegidas por sus constituyentes para representarlos a ellos, así que cuando miramos a la representación latina alrededor de toda la ciudad, vemos que ellas fueron elegidas por lo que ellas son, y por el poder y el hecho de que creen en que ellas serán sus líderes a nivel de la ciudad. Pero su poder va a venir de lo que lleven a sus comunidades y a todas esas voces. Por eso les pido a todos los que pusieron a estas mujeres en el poder, que miren las cosas grandiosas que van a hacer y todo lo que van a proveer en sus distritos como líderes del Concejo Municipal”.

¿Cómo quisiera ver a Nueva York en un tiempo, tras el sello de su liderazgo?

“Quiero que en la ciudad haya equidad. Ahora mismo estamos en una batalla para acabar con la pandemia del COVID-19, que nos afectó a todos, y ahora tenemos que pararnos para lograr recuperar la estabilidad en Nueva York. Quisiera que cuando me vaya y mire atrás en mi legado, pudiera ver un legado de haber creado más equidad en la ciudad, particularmente para personas de color. Como la primera mujer afroamericana en liderar el Concejo Municipal, es mi prioridad promulgar y crear una gran equidad para las comunidades que han sido desatendidas, particularmente en nuestros condados, que han sido dejadas por fuera por mucho tiempo. Quiero ver equidad en la educación, quiero ver equidad en cuidados de salud, quiero ver equidad en seguridad pública, quiero ver nuestras calles más seguras y mucho más. La parte más importante de mi legado será equidad e igualdad”.

Usted es la primera mujer afroamericana en ser presidenta del Concejo, y antes pasaron por ese cargo Christine Quinn, la primera mujer abiertamente LGBTQ y Melissa Mark-Viverito, la primera mujer latina en esa posición. ¿Qué aprendió de ellas?

“Ambas son líderes fenomenales, y me siento muy orgullosa de poder llamarlas a ambas mis amigas. Veo el liderazgo fuerte de Christine Quinn, quien fue la primera mujer LGBTQ en liderar este organismo. Ella vino con fuerza y puso mucho de ella en su liderazgo y pudo hacer grandes cambios en el Concejo. Melissa Mark-Viverito también fue una líder maravillosa. Ella trajo más equidad al Concejo. Si miramos la estructura del personal del Concejo, vemos mucha mayor representación de personas negras y latinas y fue por el liderazgo de Melissa. Las miro a ambas y ambas fueron grandes líderes que trajeron fuerza al Concejo. Son dos ejemplos maravillosos a seguir para mi”.

¿Es difícil para una mujer líder del Concejo en este momento lidiar con hombres como el alcalde Eric Adams y otros concejales, o le ha resultado fácil?

“Yo miro mi carrera como un todo, lidiando con hombres y siendo siempre la minoría en el salón. En corporaciones siendo la única mujer negra en la mesa, la única mujer negra entrenando a hombres ejecutivos blancos para hacer mejor su trabajo. Y luego, en mi vida pública siendo todavía la minoría, en general, gobernando con hombres en un espectro grande. Ha sido duro. Ha sido más duro en el pasado, pero ha ido mejorando, porque eso que he mencionado, la equidad, parecen mejorar día a día, minuto a minuto, y mientras continuamos peleando por esa equidad y para que las mujeres logren su lugar indicado en liderazgo, seguimos mejorando. Definitivamente necesitamos seguir viendo más mujeres en posiciones de liderazgo, particularmente en la política en toda la nación. Necesitamos ver a más mujeres liderando en espacios federales, estatales y ciertamente locales, para que esos niñas y adolescentes que nos consideran ejemplo a seguir digan: ‘mirenlas a ellas’, ‘yo también puedo hacerlo. Un día voy a poder hacer eso’. Es difícil, nunca ha sido fácil, pero definitivamente veo un futuro más brillante en el camino, y me siento mucho más cómoda en el año 2022 siendo una mujer líder, que lo que me sentía hace unos años en otros roles como mujer líder, en otros espacios. Y me siento muy, muy esperanzada sobre el futuro”.