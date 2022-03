Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 8 de Marzo de 2022

03/21 – 04/19

Urano influirá sobre los temas de dinero así que deberás estar preparado si surgen gastos imprevistos o cambios en tu economía que no dependen de ti. Confío en tu sentido común para resolver las cosas y en que sabrás ser un buen administrador.

04/20 – 05/20

Todos tus sentidos se despertarán, tus dones naturales se potenciarán y tendrás la oportunidad de obtener aquello que más deseas. Eres una persona con una gran capacidad de goce, quiero que disfrutes las maravillas que te ofrece la vida.

05/21 – 06/20

Es posible que hoy algunos recuerdos te tengan un poco abrumado y que sientas el peso de los errores del pasado. Quédate un buen rato en un lugar donde haya vegetación y respira hondo, ya verás cómo las cosas se van arreglando solas.

6/21 – 7/20

Los astros te auguran que estarás rodeado de amigos, la interacción te ayudará a generar endorfinas y a experimentar múltiples sensaciones de goce. Quiero que retengas y atesores estos momentos de unidad grupal, toma fotos para guardar los bellos recuerdos.

07/21 – 08/21

Te interesará progresar y lograrás concentrar tu energía en altos objetivos. Quiero que utilices todos tus encantos y tus herramientas de seducción para obtener lo que ambicionas porque hoy tendrás la oportunidad de alcanzar un mejor nivel de vida y debes aprovecharla.

08/22 – 09/22

Enfoca tu meta sin perderla de vista y sigue adelante defendiendo tu sentido de justicia. La vida te presentará pruebas para que mantengas en alto tus convicciones y continúes luchando por lo que realmente crees. Te espera una recompensa al final del camino.

09/23 – 10/22

Tus efluvios de seducción resultarán irresistibles a las personas que te rodean. Te sobrarán los argumentos, las armas y las estrategias para atraer hacia ti eso que tanto deseas. Toma conciencia del poder que ejerces sobre los demás y úsalo para bien.

10/23 – 11/22

Estarás más romántico y sentirás deseos de enamorarte si es que te encuentras soltero. Si estás en pareja comprobarás que la relación se consolida y disfrutarás de los placeres de la vida conyugal. Sentirás que puedes construir una alianza duradera.

11/23 – 12/20

Hoy tendrás la oportunidad de escuchar a tu cuerpo y abandonar los hábitos que atentan contra tu salud. Para mantener en alto tu nivel de energía física te recomiendo que hagas una dieta desintoxicante y que bebas mucho agua para limpiar tu organismo.

12/21 – 01/19

¡Es hora de que te ocupes de mejorar tu imagen personal! cómprate ropa, visita la peluquería y adopta un look más juvenil. Lucir bello requiere de una inversión y trabajo constante. Ponte manos a la obra, el mejor regalo que puedes hacerte es verte bien.

01/20 – 02/18

Será un momento propicio para que mejores la relación con aquellos que viven junto a ti, porque los astros favorecen la paz y la armonía en tu hogar. A veces eres un poco distante en el plano afectivo y eso no ayuda a que prospere la unidad, trata de tener un gesto de acercamiento.

02/19 – 03/20

Te apoyarás mucho en tus hermanos o tus compañeros de trabajo y estudio. Tendrás el don de la comunicación y todo lo que digas resultará inspirador. Tus palabras tendrán mucho peso asique no la empeñes en vano y no hables si no tienes suficientes fundamentos.