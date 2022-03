Yailin y Anuel AA sorprenden tras narrar cómo se conocieron

La historia de amor de Anuel con su actual prometida ha evolucionado en un tiempo récord. En enero comenzaron a circular los primeros rumores que aseguraban que el famoso reguetonero había sido visto en actitud muy cariñosa con una artista dominicana conocida como Yailin La Más Viral en una discoteca en Santo Domingo.

Antes de que terminara el mes, ellos confirmaron que estaban juntos publicando un video en Instagram, la red social en la que han documentado su relación sentimental desde entonces y que fue además el lugar donde se conocieron.

“Le tiré un corazón”, confesó Yailin en una entrevista conjunta a la revista People en Español para revelar que fue ella quien dio el primer paso.

En realidad, su futuro esposo también se había fijado en ella y acabó por armarse de valor para enviarle un mensaje directo: “Le fui a escribir por Instagram porque yo ya sabía quién era, y al tiempo le fui a escribir y ella ya me había escrito. Ella me había mandado un corazón. ¡Y yo sabía que ya yo había coronado!”, declaró Anuel.

A esa conversación le siguió una primera cita a la que Yailin acudió muy nerviosa, pero Anuel consiguió conquistarla tratándola como a una reina: “Es diferente, siento que lo que tengo con él nunca lo había vivido ni lo había sentido por otra persona”, explicó la cantante, que ya vive junto a Anuel en Estados Unidos.

Tras separarse de Karol G en el primer semestre de 2021, Anuel AA volvió a encontrar el amor y si sus redes sociales son confiables, está más enamorado que nunca de la chica que le robó el corazón: Yailin La Más Viral. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

