Adamari López: “Toni y yo tenemos conflictos”

Adamari López, aprovechando sus días en Puerto Rico, desde donde transmitió para ‘Hoy Día’, grabó una entrevista, de más de una hora, con Jorge Pabón, conocido como ‘El Molusco’ para su podcast. Allí habló de todo y le dedicaron gran parte de la entrevista a la separación de Toni Costa, su actual relación, de la cual confesó que no está en su mejor momento: “Toni y yo tenemos conflictos”.

“Yo podría pensar que soy una buena persona, que soy un buen ser humano, que soy generosa, que en muchas ocasiones soy simpática, pero también tengo exigencias como mujer, como artista, como mamá, como hermana, y en oportunidades, a lo mejor, hay cosas que no quiero tolerar, tengo 50 años, hay experiencia de vida diferente a la de otros, criada en un país diferente, en un núcleo diferente, cultura diferente a la de otros, pues a lo mejor sí no soy tan fácil, y a veces sí, soy una mujer que como mujer jode, y a veces como mujer puede ser sumisa y linda, pero lo que no me gusta no me gusta, y a veces puedo decirlo bonito, a veces la tercera no lo pido bonito.

Por las buenas soy buena, por las malas no, si tú no me das ninguna razón yo voy a ser bien buena, no me busques la vueltita, no me mientas, no me quieras coger de pendeja porque ya no soy chévere, dejo de ser agradable para ser una persona que no tolera ciertas cosas, y cuando no las tolera las platicas, y cuando dejas de platicarla porque no te hacen caso, pues viene una pelea porque no me las voy a aguantar, no tengo 50 años para estar aguantando mierdas de nadie“, así directa y clara fue el tono de la conversación en donde, muchas veces, Pabón le preguntó directamente sobre Toni y en otras ella pareció dejarlo entrever sin decir nombres.

Incluso, cuando El Molusco quiso ser un poco más político y la felicito por lo bien que lo estaban haciendo como papás para ser figuras unidas para Alaïa, esto fue lo que respondió Adamari.

“Toni y yo tenemos conflictos, normales, de dos personas grandes que no siempre se ponen de acuerdo con cosas, pero es no es lo que le llevamos a la niña, y no es lo que discutimos en frente de la niña, y ese no es el ejemplo que le vamos a dar a la niña.

Alaïa junto a Adamari y Toni en Nickelodeon Hotel. Foto: Latin Iconos

Nosotros podemos resolver nuestros problemas de grande con razonamiento y nos podemos equivocar y meter la pata los dos, entre nosotros dos, no con ella… La niña no tiene la culpa de nuestra separación, ni de nuestro errores, hay que manejarlo con amor, porque vamos a seguir siendo una familia, porque vamos a bregar por el bienestar de la niña los dos, nuestras peleas, nuestros errores, nuestra falta de entendimiento, no puede repercutir en: ‘Ah no, ahora no vas a ver a la nena’, ‘ah no, ahora no nos vamos a retratar juntos’… Eso no se lo vamos a llevar a nuestra hija, aún no estemos de acuerdo con muchas cosas”, dijo y reafirmó dejando claro que justamente en eso están hoy.

“Hoy en día no estamos de acuerdo, hoy día nos podemos pelear por un montón de cosas Toni y yo, pero no enfrente de la niña, enfrente de la niña vamos a estar en armonía, aunque nos arranquemos los pelos“, dijo y gesticuló como dejando en claro que así está la relación hoy con su ex.

El Molusco le preguntó sobre los momentos más difíciles en su vida para afrontarlos públicamente, y aunque muchos podrían pensar que hubiera elegido el cáncer, dijo que sus dos separaciones, la de Luis Fonsi y la actual con Toni Costa.

“Las separaciones creo que es algo difícil de manejar públicamente, es difícil cuando pones algo que hirió la susceptibilidad del otro, entonces creó una mala vibra. Cuando te equivocaste en decir una palabra incorrecta, cuando no era lo que querías pero estabas enojada. Hay coas que públicamente es difícil pero somos seres humanos y en un momento de rabia se te sale una contestación y te dejó mal parada a ti misma, mostraste un lado feo de ti que todos tenemos, pero que públicamente no se ve bien… Eso me ha pasado en las dos separaciones, son errores que se cometen y hay que afrentarlos“, aseguró Adamari.

Adamari López. Foto: Mezcalent

También tocaron el tema de lo bien que se ve y todo lo que ha bajado. Pabón, quien también está en un proceso de adelgazamiento a través de una cirugía bariátirica, le preguntó si los rumores de que ella se sometió a una eran cierto.

No lo negó directamente, pero aseguró que su secreto era haber ‘cerrado el pico’. Dejó la Coca Cola regular y la comida frita. Que no sirve para las dietas por lo que en base a WW, come porciones más pequeñas y hace mucho ejercicio.

Sin embargo dijo: “Ya no como como cerdita como comía antes, porque si como como cerdita me voy a quedar como cerdita, me encanta como me veo ahora. Sin importar si la barriguita se ve arrugadita, o el cuello, no vivo en los estándarse de que todo el mundo quiere que se vea perfecta, me encanta como me veo, y me veo para mí, y si el día de mañana vuelvo a engordar y me quiero operar, me opero, y si un día quiero recoger la lonja porque decidí que no quiero dejarme la lonja suelta o el cuello, me lo hago, no tengo pena de decirlo, vivo bajo mis estándares“, aseguró.

Ambos hablaron de comida, de lo que les gusta y lo que no y cerraron con un juego en donde salió a relucir el tema de Luis Fonsi pero de manera positiva.

El Molusco la invitó a hacer un juego, en donde si ella fuera productora de un show y tuviera que elegir a un cantante y un presentador de otro canal para su programa a quién se llevaría:

“Despacito… A Luis Fonsi. Y de conductor a Daniel Sarcos, porque es bien completo“, el resto queda todo a la imaginación de quien está leyendo o la está viendo decirlo.

Recordemos que, a casi un año de Adamari tomar la decisión de separarse de Toni, los hemos visto compartiendo en familia. Ella cambió su estilo de vida y rebajó casi 50 libras, él volvió a formar pareja y está de novio con Evelyn Beltrán y a ambos los vimos en fin de semana en México festejando juntos, como padres, el cumple número 7 de Alaïa.

PUEDES VER AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA DE 'EL MOLUSCO' A ADAMARI:

