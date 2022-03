Mira aquí el primer tráiler de la serie ‘Obi-Wan Kenobi’ con Ewan McGregor

El primer avance de la próxima serie Star Wars: Obi-Wan Kenobi en Disney +, ofrece un primer vistazo al regreso de Ewan McGregor como el Jedi exiliado y de Hayden Christensen como Anakin Skywalker.

Obi-Wan Kenobi retomará a su héroe epónimo diez años después de los acontecimientos de Star Wars: La Venganza de los Sith, en la que el Maestro Jedi se refugió en el desolado planeta de Tatooine, tanto para esconderse del régimen del Imperio como para mantener un ojo en el infante Luke Skywalker.

El tráiler muestra a Obi-Wan vigilando a un joven Luke Skywalker mientras el Gran Inquisidor (Rupert Friend) lo busca.

También en el elenco están Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell y Benny Safdie.

A diferencia de los tráileres de otros dramas de Star Wars de Disney+, The Mandalorian y The Book of Boba Fett, el tráiler de Obi-Wan utiliza notablemente la partitura original del compositor John Williams, aunque no está claro si la partitura también se utilizará en la serie.

Deborah Chow, quien dirigió varios episodios de ‘The Mandalorian’, se desempeña como showrunner y es productora ejecutiva junto con McGregor, Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan y Joby Harold.

‘Obi-Wan Kenobi’ debutará en Disney+ el 25 de mayo.