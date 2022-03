Pep Guardiola no oculta su amor por Messi: “Significa todo en mi carrera, es como mi Michael Jordan”

En una entrevista que le realizó el medio argentino Olé a Pep Guardiola el actual técnico del Manchester City destacó lo que significa Lionel Messi para él e incluso llegó a catalogar su relación con el argentino como la que tenía Michael Jordan con Phil Jackson en Chicago Bulls.

Pep Guardiola reconoció que aunque han pasado diez años desde el último partido que dirigió a Messi en 2012 con el FC Barcelona, la admiración que siente no ha caducado y continúa regalándole elogios cada vez que puede.

Uno de los más claros fue cuando en la entrevista Guardiola catalogó como “todo” la influencia que Messi ha ejercido sobre él mismo en el fútbol, así como también comentó sobre su convivencia con el otrora 10 del Barcelona y con otros jugadores en su etapa en España.

“Xavi, Puyol, Iniesta… Entre todos se generó una química que pasa una vez sola en la vida. Ganamos mucho y sin Messi también hubiésemos logrado títulos pero… ¿tantos? No, imposible. Sin ánimo de compararme, Leo es como mi Michael Jordan, cuando Phil Jackson podía sentir esa sensación de que todo fluía y no había problemas. Era ‘agarramos el avión y ya vamos por otro’ y así. Le debo una buena botella de vino para agradecerle por los contratos que me hizo firmar”, asegura alegremente Pep.

“Él sabe que había jugadores increíbles que lo ayudaron cuando estuvimos juntos en el Barcelona en esos cuatro años. Había un grupo impresionante. Muchos astros en un momento y edad justos. Nos juntamos y tenía que pasar”, añadió sobre las campañas históricas que vivieron Messi y él en Barcelona.

Por último, Guardiola habló sobre el venidero mundial de Qatar 2022 y donde cree que Messi podría ser protagonista, aunque no tiene claro si será su última Copa del Mundo.

“¿Será el último…? Pues ojalá llegue bien físicamente, que se entrene bien y llegue fuerte. Yo no hablé con él después de la Copa América, pero evidentemente debo felicitarlo. Seguramente fue una liberación muy grande para él. No es fácil ser Messi en este mundo del fútbol. Y ahora irá por el Mundial, no tengo ninguna duda“, cerró.

