Desánimo en El Salvador: jugadores de La Selecta no quieren enfrentar a El Tri en la última fecha del octagonal de Concacaf

El Salvador ya no tiene opción de ir al Mundial Qatar 2022. Se ubican en la sexta posición del octagonal de Concacaf de cara a la última triple fecha FIFA, y tal parece que muchos jugadores salvadoreños no desean ser convocados para disputar estos partidos de “trámite”.

Roberto Domínguez, defensa de El Salvador, dio una declaraciones para alejarse de la aparente decisión de muchos de sus compañeros habituales en la selección.

“Cada vez que me llamen a Selección, yo me presento. No puedo meterme en la decisión de otros compañeros, ellos sabrán el por qué, yo siempre estaré listo para cuando me llamen“, señaló.

No ha trascendido mayor información al respecto de los jugadores que no querrían asistir con La Selecta para esta fecha de elliminatorias. No obstante, queda claro el desánimo en un grupo que ha sido superado por sus rivales una y otra vez en su camino a Qatar 2022.

El proceso de renovación empezará con rapidez. Jamaica, Costa Rica y México serán los rivales de El Salvador en la última triple fecha.