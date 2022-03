Ex estrella de ‘Drake y Josh’, Josh Peck, confiesa que tras perder peso tuvo una fuerte adicción a las drogas

Josh Peck, ex estrella de Nickelodeon, confesó que tras su pérdida de peso tuvo una fuerte adicción a las drogas y el alcohol.

“Quedó claro que una vez que perdí el peso, tenía la misma cabeza en un cuerpo nuevo.

“Descubrí las drogas y el alcohol y ese se convirtió en mi próximo capítulo. Usé comida y drogas para adormecer mis sentimientos“, dijo Peck a People.

El actor, de 35 años, reveló que llegó a pesar casi 286 libras y al perderlo su única escapatoria para olvidar sus inseguridades de la infancia fue el uso de drogas.

“Tenía esta ilusión de volverme más seguro y atractivo. Estaba tratando de silenciar esa voz que me despertaba todas las mañanas y me decía que no era suficiente”, compartió.

Sus adicciones le crearon una reputación en Hollywood de ser una persona inestable y errática, lo que casi hace que pierda su carrera.

“Había trabajado muy duro para esto y estaba muy cerca de perderlo. Al caminar a través de la incomodidad y al hacer todo lo posible para romper la identidad falsa que tenía para mí, pude llegar al lugar que siempre estuve buscando”, dijo.

El protagonista de la serie ‘Drake y Josh’ se unió a un programa de tratamiento y está sobrio desde el 2008, ahora tiene un hijo de 3 años con su esposa Paige O’Brien. View this post on Instagram A post shared by Josh Peck (@shuapeck)

“Solo intento hacer un buen trabajo que haga feliz a la gente. Me tomó mucho tiempo amar la versión de mí mismo de 15 años, y siento que todo en mi vida me preparó para encontrar este capítulo de salud, paz y satisfacción”, finalizó.