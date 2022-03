Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 11 de Marzo de 2022

03/21 – 04/19

Soñarás despierto y tu mente estará llena de ideas, pero cuidado con prometer en vano o decir cosas que puedan generar falsas expectativas en los demás. Quiero que te rodees con personas que compartan tus intereses porque la buena onda es contagiosa.

04/20 – 05/20

Concentrarás tus energías en reorganizar tu economía. Si enfrentas algunas deudas o te faltan medios para concretar tus proyectos ¡ojo con buscar soluciones mágicas!, mejor trata de explotar los recursos que tienes a la mano, el sentido común será tu mejor aliado.

05/21 – 06/20

Concentrarás tus energías en los proyectos que tienes presentes y te cuidarás de dar pasos en falso. Confía en tus habilidades y en tu capacidad de alejar cualquier tendencia negativa que flote en el ambiente. Haz todos los cambios necesarios.

6/21 – 7/20

Te conectarás con las energías mágicas y espirituales. No harán falta las palabras a la hora de comunicarte ya que captarás los pensamientos de los demás sin necesidad de explicaciones. Si en algún momento sientes dudas, acércate a los ángeles y a las fuerzas de luz.

07/21 – 08/21

En el ámbito social podría presentarte algunas decepciones así que aléjate de las personas poco confiables y no le abras la puerta de tu vida a quien no lo merece. Recuerda que siempre contarás con tus verdaderos amigos y que no tienes por qué tolerar ningún destrato.

08/22 – 09/22

Diversas responsabilidades caerán sobre tus hombros y no tendrás opción de irte o bajar los brazos. Hoy más que nunca, deberás ser coherente entre lo que dices y lo que haces, y mostrar una conducta intachable frente a aquellos que dependen de ti.

09/23 – 10/22

Contarás con el apoyo de la Luna que te aportará optimismo. Será un momento para aprender idiomas o establecer contactos en el extranjero. Los asuntos legales, los viajes o los trámites migratorios podrían demorarse por cuestiones administrativas, si esto sucede no te pongas nervioso.

10/23 – 11/22

Estarás dotado de poder para liberarte de programas mentales que no te convienen para tu vida. Podrás comenzar una fuerte transformación que renovarán tus ideas y la forma en que percibes la vida. Si te lo propones nacerás por segunda vez.

11/23 – 12/20

Con la luna creciente transitando el sector de la pareja y las uniones, será un buen momento para que llegues a acuerdos. Pero no permitas que las emociones interfieran. La diplomacia será una herramienta clave para llegar a un punto de entendimiento.

12/21 – 01/19

Aprovecharás cada hueco de tiempo en forma productiva, recuerda que nadie está excepto de olvidos, distracciones o desatenciones. Si algo no sale de acuerdo a tus planes no te inquietes ni hagas un mundo de un grano de arena. Todo tiene solución.

01/20 – 02/18

Los asuntos del corazón marcharán viento en popa porque encontrarás con quien compartir tus pasatiempos preferidos, recuperarás el gusto de jugar y te divertirás como cuando eras un niño. Pero ten cuidado con gastar de más, aprende a disfrutar sin desembolsar grande sumas de dinero.

02/19 – 03/20

Recordarás los viejos tiempos y vendrán a ti imágenes de personas que hace rato no frecuentabas. Habrá mucho movimiento en tu hogar así que te recomiendo que ordenes y dejes todo impecable porque recibirás muchas visitas. Los negocios con bienes raíces prosperarán.