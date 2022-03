Xavi Hernández: Me voy con una sensación mala, no hemos hecho un partido excelente

El FC Barcelona no pasó del empate en el juego de ida de los octavos de final de la Europa League ante el Galatasaray en el Camp Nou. A pesar de atacar constantemente el costado del equipo turco, no pudiera superar el muro de Iñaki Peña, es por ello que, el entrenado azulgrana Xavi Hernández se mostró autocritico en la rueda de prensa y señaló que no ha sido un partido excelente y que se va con una mala sensación.

“Hemos estado más espesos que en otros partidos, especialmente en la primera parte. En la segunda hemos generado más juego, pero cuando bajas la intensidad se iguala todo y así se lo he dicho a los futbolistas al descanso”, comentó Xavi Hernández.

El Barcelona sumó 16 remates, en donde cuatro de ellos tuvieron dirección al arco. Además, el neerlandés Memphis Depay tuvo dos ocasiones claras, pero recibió una pletórica respuesta del guardameta Iñaki Peña, quien casualmente está cedido por el Barcelona.

“Nos ha faltado atacar mejor y estar menos espesos en el último pase. No hemos entendido lo que requería el partido en ataque. Luego ellos han defendido muy bien. Nos ha sorprendido, porque estaban encajando muchos goles”, comentó el entrenador español.

Ahora, los azulgranas deberán jugarse la vida en el Nef Stadyumu de Turquía, en donde buscarán una victoria que les de el pase a los cuartos de final en una competición que está siendo clave para la resurrección del equipo de Xavi.

A pesar de haber dominado en muchas facetas el encuentro de ida, los catalanes tendrán la difícil tarea de mantener su concentración en este encuentro a vísperas de “El Clásico” ante el Real Madrid, el cual se disputará tres días después en el Santiago Bernabéu.

