¿Qué hay entre ellos? ¿Qué los unió estando tan lejos, sin conocerse y cantando géneros tan diferentes? Unos días antes de que el cantautor anunciara que se divorciaba de Emeraude Toubia, en exclusiva Prince Royce y María Becerra confiesan por qué se eligieron y se enamoraron de su conexión.

“Hay buena química… Somos apasionados”, coinciden ambos entre sonrisas y miradas cómplices. Lo que le sigue es una entrevista exclusiva que no puedes dejar de leer y mirar en el video a final del artículo, y sacar tus propias conclusiones.

-Felicidades por este ‘Te Espero’ que tiene el plus de una sorpresa al principio de la canción y al final de la canción.

María Becerra: Muchísimas gracias, la verdad que estamos súper felices, es una canción increíble, yo estoy enamorada de esta canción, y creo que a Prince le pasa lo mismo, siento que es realmente tremendo el videoclip, es algo increíble.

Prince Royce: Para mí es un placer compartir esta canción con María le trae un flow muy diferente a la bachata, con su voz que es única y el motivo de esta canción era eso, hacer cosas diferentes dentro de la bachata, fusionar diferentes géneros y sonidos. El video es una película, mi público se va a disfrutar mucho, espero que les encante, así como me encantó grabar la canción, colaborar con María, hacer el vídeo y listo para romper con este tema, si Dios quiere.

-¿Cómo llega está dupla a ‘Te espero’?

María Becerra: Me habló Prince, todo su equipo, para formar parte de esta canción, y yo a la primera que la escuché, me enamoré, me encantó, y no tardé mucho en escribir y en ir a grabar… Me ilusionó mucho esta canción, se la mandé a Prince, también le gustó mucho lo que hice, y ahí empezó todo.

Prince Royce: María rompió, rompió con su verso, con sus partes, yo esta canción tiene de un tema de los 80’, un tema rock (‘Died in Your Arms), y ese intro me da como que nostalgia a esos tiempos… En mi opinión la voz de María tiene como que un misterio y visualicé eso, como que sexy, como que misterioso y de ahí me vino la idea de, “wow, quiero grabar una chica como que le traiga algo diferente a este tema”, y ahí vino la idea de invitar a María… Feliz de que ella pudo también, es exactamente, no, creo que fue más de lo que esperaba.

Prince Royce y María Becerra. Foto: Neiman Group

-La canción tiene tu sello de bachata Royce, pero como bien dices, María hace un aporte que de repente tú lo escuchas y dices: “es Royce, pero ¿qué pasó?”

María Becerra: Sí, en verdad siento que nos fusionamos súper bien, tanto en la canción, como en el vídeo, realmente siento que hay como buena química, y eso es súper importante a la hora de hacer una canción, y más de lo que habla la canción, realmente la pasamos súper bonito.

-¿Cómo deciden hacer este videoclip que en realidad es una película?

Prince Royce: No quería hacer lo mismo, como que yo cantándole a la cámara todo triste, entonces como que por qué no darle como que una historia. Trabajamos con el director de María en Buenos Aires. Para mí también fue como que, no quiero grabar en Miami, donde siempre grabo, quiero intentar algo diferente y eso fue lo que hicimos. Como que, dale voy a Argentina, grabó allá a ver qué flow tiene, y para mí se fue como que el motivo de hacerlo allá.

María Becerra: Sí, sí, sí, fue totalmente así, fue justo cambiar de aires, y la idea la propusiste.

Prince Royce: Sí, yo juego muchos juegos de video y el concepto me vino de un juego que me encanta, y dije como que quiero hacer algo así.

-¿Cómo fue Royce, María de anfitriona en Argentina?

Prince Royce: Para mí un placer ir hacia allá, que ella grabe conmigo, yo también conocerla… Tenía años sin ir a Argentina, aproveche de salir y conocer… Ver cómo lo mucho que María había crecido y sigue creciendo y va a seguir creciendo. Espero que rompa, yo estoy seguro de que va a romper, y felices de que María, como dije, trajo su toque, su toque diferente a la música mía, creo que es muy bonito, cuando puedo colaborar con diferentes artistas, de diferentes partes del mundo, de diferentes géneros, y ver que ellos también apoyan a la bachata, lo importante para mí ver el apoyo de María, de su práctica en Argentina, dentro de un género que es dominicano.

Prince Royce. Foto: Neiman Group

-Son jóvenes pero empezaron desde muy pequeños, y de repente tuvieron una explosión y conquistaron al público ¿cómo se sienten dos artistas, de lugares tan diferentes, de culturas diferentes, pero que tienen tanto en común?

María Becerra: El hambre nos ha llevado a donde estamos hoy en día, como vos decís, siento que somos realmente muy apasionados con lo que hacemos, siento que hemos trabajado durísimo… Todo lo que nos está pasando es más que merecido, realmente, hemos trabajado un montón por esto, amamos lo que hacemos, y creo que se nota. Cuando un artista hace la música con el corazón, cuando hace lo que siente, se notan los vídeos, se notan las canciones, se notan todo, y creo que esto es algo que pasa muchísimo con esta canción.

Realmente me enamoró esta canción cuando la escuché, o sea no lo puedo creer, estoy súper contenta de lo que hicimos, y es algo que traspasan la pantalla, y siento que por eso se hace, por eso quizás está un poco eso que vos decís como de la conquista hacia el público, que el público nos quiere, siento que es porque realmente somos apasionados y lo hacemos con el corazón, y eso se nota.

Prince Royce: Lo importante, no importa el género, no importa el país, no importa la cultura, es la perseverancia. Yo, por ejemplo, veo a María que tiene 22, jovencita, me imagino que desde muy joven está motivada, creo que la perseverancia es importante… Es muy bonito cuando un artista empieza desde muy joven. Yo a los 18 saqué ‘Stand By Me’, estaba en la radio, viajando, y creo que de verdad es algo que mucha gente no ve, no ve lo difícil que es para alguien tan joven, que a los 16, 17 ya está como que madurando más rápido que una persona normal, y viajando, quizás viendo dinero, quizás viendo éxito, que requiere mucho trabajo, 24/7, eso es lo que está viviendo María.

Lo viví yo hace 10 años a los 20, 19, y de verdad que me da mucho orgullo ver que la juventud sigue triunfando por sus sueños, que siguen también motivados, hay que tener como que los pies en la tierra, hay que tener una buena mente, estar bien consciente para tener ese tipo de éxito, y seguir como que firme con la visión. Hoy en día más y más vemos como que a la juventud tener más éxito, creo que hoy en día, no sé si estoy inventándome eso, pero vemos más jóvenes millonarios, más que nunca, y creo que la juventud últimamente se ha motivado mucho, han encontrado maneras de encontrar éxito, quizás por la tecnología, es muy bonito.

Prince Royce y María Becerra. Foto: Neiman Group

-Estamos en un momento muy difícil en el mundo, y ustedes son un ejemplo de que cuando uno trabaja con pasión como dice María, y tiene los pies en la tierra como dices Royce, se pueden lograr cosas buenas ¿cuál es el mensaje al público que ve todo el desastre en el mundo, pero tienen una esperanza depositada en ustedes?

Prince Royce: Siento que siempre al final del túnel, como dicen, hay una luz, creo que hay que siempre mantenerse positivo, y es difícil mantenerse positivo a veces, cuando hay muchas cosas en el alrededor qué te trae mucha negatividad, pero es importante uno mantenerse fuerte, firme de que todo va a salir bien… Encontrar la forma de navegar y alejarte de las cosas negativas y mantente positivo y enfocado en lo que quieres, y creo que hoy en día hay muchas cosas pasando, no sólo guerra y enfermedades y COVID, pero también Instagram y amistades ,y que si alguien está yendo bien y a mí no, muchas comparaciones, creo que hay que empezar con uno mismo, enfocarte en ti mismo, en lo que quieres, sería el mensaje que le daría a la juventud, todo empieza con ti mismo, antes de creer en otra persona, creer en ti.

María Becerra: Sí, exactamente lo mismo pienso, más que nada enfócate en vos, en hacerte también medio amigo de las adversidades, de que cuando pasan cosas malas, que cuando hay obstáculos, como él dice, nosotros estamos muy de pequeños y creo que tanto él como yo sabemos lo que se siente ir a casting y que no te tomen, subir covers a Youtube y que tengan 2 visitas, y seguir y seguir, pero ahí es cuando vos manifestás la confianza en vos mismo y decís: “Yo sé que voy a llegar, yo sé que lo tengo, yo sé que puedo”… Y ahí seguir y seguir y seguir, y constancia y confiar en uno mismo, y eso que dice él también es súper importante, esto de focus en vos y no mirar al lado, y que la envidia no te empieza a carcomer, porque hay que entender que los procesos de cada persona son diferentes.

Prince Royce: Son diferentes.

María Becerra: Y vos por ahí ves al de al lado, que tiene tu misma edad, y está logrando un montón de cosas, “¿por qué yo no lo estoy haciendo?… Porque es otra persona, y la otra persona es diferente, y sus procesos son diferentes, y tuvo suerte en diferentes momentos. No lamentarse porque eso no me está pasando a mí, porque todo llega a su debido tiempo también.

Siento que quizás la vida espera que estemos preparados para recibir esas cosas, como que no es fácil estar preparado para todo lo que viene con todo esto, y ser positivo, ser perseverante y refugiarse en lo que nos hace bien, en lo que nos da felicidad, como la música, que debo decir que también hay gente que encuentra mucha esperanza en nuestra música, porque de eso se trata también, la música es más allá de ser entretenimiento, es pasiones, es sentimientos, es conectar con el público, y hay mucha gente que realmente se refugia en la música y eso es algo súper bonito.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA A PRINCE ROYCE Y MARÍA BECERRA EN VIDEO:

