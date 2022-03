Pepe, Ángela, Leonardo y Antonio Aguilar Jr. emocionaron con su show ‘Jaripeo sin Fronteras’ en CDMX

Sobre sus caballos, a los cuales pueden hacer galopar alrededor de su escenario, acercarse a saludar al público y hacerlos marchar lento, la dinastía Aguilar emocionó al público con su ejecución de las tradiciones charras mexicanas en plena Arena Ciudad de México.

Pepe, Ángela, Leonardo y Antonio Aguilar Jr. portaron con orgullo sus trajes charros en su Jaripeo sin Fronteras la noche del sábado, cuando llevaron a la ciudad el sabor de su rancho.

La pista del recinto, donde usualmente hay asientos o espacio para que la gente brincara, estuvo llena de tierra para que galoparan los equinos, los jinetes probaran suerte con los caballos y la música tradicional se mostrara en todo su esplendor.

Desde poco después de las 21:00 horas Leonardo arrancó el show con temas como “Sentimental”, que demostraron que el talento corre por las venas del clan ante 11 mil 330 personas que asistieron a la velada.

Quien hizo gala de carisma fue Antonio Aguilar Jr., quien brindó con el público e incluso invitó a que los niños levantaran la mamila para acostumbrarse.

“Mi padre tenía un defecto, el único de mi viejo adorado: era muy mandilón. Así como muchos de ustedes. Mi madre se lo llevó, le ordenó que la grabara y como todos los hombres sabios que quieren vivir una vida plena y en paz, dijo sí y fue un exitazo”, presentó “Triste Recuerdo”.

Pero sin duda la consentida de la gente fue Ángela Aguilar, que desde que entró con su caballo y con un vestido, se hizo con el favor de la gente.

“La siguiente canción era una de las favoritas de mi abuela Flor Silvestre, se la cantaba desde niña, desde más chiquita, y me salían muchos gallos. Todavía, pero si me lo permiten esta noche me gustaría cantarla. Está dedicada a ella hasta el cielo”, presentó Ángela antes de empezar “La Malagueña”. View this post on Instagram A post shared by Tony MX ™️ (@tonymxtm)

Pero el momento más especial para la cantante fue al entonar “La Llorona” sobre una tarima, mientras a su alrededor galopaba un jinete, dos parejas de botargas de esqueletos bailaban y el público la iluminaba con lámparas de los celulares.

“¡Qué bonitas luces!”, agradeció para seguir con “Como la Flor” de Selena y “Dime Cómo Quieres” que lanzó con Christian Nodal. View this post on Instagram A post shared by Sergio Tenango (@sergiotenango)