Anciana cantante gravemente herida tras ser empujada por otra mujer en calle de Nueva York

NYPD está tras la pista de una mujer sospechosa de empujar en una calle de Nueva York a Barbara Maier Gustern, famosa entrenadora vocal de 87 años, dejándola gravemente herida.

La anciana fue identificada por su familia como una famosa entrenadora de voz cuyos estudiantes incluían a Debbie Harry, cantante de la extinta banda “Blondie”, acotó New York Post.

La víctima permanece inconsciente con una lesión cerebral grave, dijo su nieto en una publicación en Facebook. “Ha sufrido un daño traumático en el lado izquierdo de su cerebro y ha estado inconsciente todo el tiempo. Está intubada y no tenemos claro cuánto puede respirar por sí sola”.

Elderly shove victim ID'd as famed voice coach Barbara Maier Gustern https://t.co/2aFwt7x9dW pic.twitter.com/0bF5NyTeAK — New York Post Metro (@nypmetro) March 13, 2022

“Si se despierta, lo más probable es que sufra problemas del habla y es posible que no pueda mover el lado derecho”, agregó su nieto identificado como AJ. “Es una lesión muy grave”. Añadió que estaba “incomprensiblemente roto por dentro” por el ataque sin sentido.

La policía dijo que Gustern caminaba por West 28th Street cerca de 9th Avenue alrededor de las 8 p.m. del jueves cuando la empujaron por detrás en un ataque no provocado, cayendo al pavimento.