Olga Wornat defiende la bioserie de Vicente Fernández de TelevisaUnivision: “Lo siento como un burdo intento de censura”

Olga Wornat, autora del libro en que se basa la bioserie de TelevisaUnivision ‘El Último Rey: El Hijo del Pueblo’, sobre la vida de Vicente Fernández, alzó la voz y acusó de limitar la libertad de expresión, tras la resolución del Juzgado Décimo Civil para suspender su transmisión.

” Acabo de llegar a México y con una mezcla de tristeza, enojo y sorpresa tomo conocimiento de los comunicados emitidos sobre la emisión de la bioserie basada en mi libro. Tengo más de 35 años de profesión y once libros publicados, y a esta altura de mi vida es inaceptable que se emitan a la ligera juicios de valor que intenten opacar mi credibilidad como periodista”, señaló Wornat en un comunicado de prensa.

“Quienes ahora intentan acotar la libertad de expresión para sentar así un gravísimo precedente en México, creo que lo hacen bajo oscuros intereses. Pero peor aún, limitaría al pueblo mexicano, el que amó y ama a Vicente Fernández, su ídolo, el derecho de ver una serie sobre su vida hecha en México”.

La bioserie, producida por Juan Osorio, cuenta con los protagónicos de Pablo Montero, Iliana Fox y Angélica Aragón, quien en la trama interpreta a una versión ficticia de Wornat.

“A través de innumerables y valiosos testimonios y entrevistas a amigos y familiares, conté al hombre que había detrás del ídolo”, señaló la escritora, en referencia a su texto, lanzado al mercado por Editorial Planeta en diciembre del año pasado.

“Aparentemente mi libro y la bioserie han detonado una serie de comunicados y acciones jurídicas que, de prevalecer, dañarían gravemente la libertad de expresión, y que debería ser sagrada en una sociedad plural y democrática, y que debería estar fuera de todo debate banal de ‘marcas o derechos’. Me resulta inadmisible lo que está sucediendo y lo siento como un burdo intento de censura previa“, puntualiza la también periodista. View this post on Instagram A post shared by olgawornat (@owornat)

Al final de su comunicado, publicado en su cuenta de Instagram, Wornat, autora de otros libros como “Crónicas Malditas” y “La Jefa”, cuestionó la participación de Marco Del Toro, abogado de los Fernández, dentro del caso en cuestión.

“Confieso que me llamó la atención la presencia de un célebre abogado penalista, defensor de personajes políticos controvertidos. Me pregunté ¿qué hace acá?, ¿por ganar un caso más, en su extensa carrera, pretende acaso limitar la libertad de expresión?“.

