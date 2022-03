Target presenta Target Zero, bolsas y empaques ecológicos para para reducir el uso de plástico

Target Corporation dio a conocer su iniciativa Target Zero, con la que busca dar respuesta al creciente interés de los clientes para tener acceso a productos que ayuden a reducir los desechos contaminantes.

Los huéspedes podrán identificar con el ícono de Target Zero en las tiendas y en línea, los productos y empaques en todo el surtido de Target diseñados para ser recargables, reutilizables o compostables, hechos de contenido reciclado o hechos de materiales que reducen el uso de plástico.

La cadena minorista dio a conocer a través de un comunicado que cientos de productos nuevos y existentes de las marcas acostumbradas de los clientes en las categorías de belleza, cuidado personal y artículos esenciales para el hogar de Target estarán entre los primeros en la colección Target Zero, con planes para expandir el surtido en el futuro.

La cadena señala que a través de Target Forward, la estrategia de sostenibilidad de Target que tiene como objetivo crear conjuntamente un futuro equitativo y regenerativo con sus huéspedes, socios y comunidades, incluye el propósito de diseñar y elevar marcas sostenibles e innovar para eliminar el desperdicio.

“Al hacer que sea más fácil para nuestros huéspedes identificar qué productos están diseñados para reducir el desperdicio, Target Zero los ayuda a tomar decisiones informadas sobre lo que compran y promueve un impacto colectivo en nuestros socios de marca, nuestros estantes de productos y dentro de nuestros hogares y comunidades” Amanda Nusz, vicepresidenta de responsabilidad corporativa de Target.

Los clientes verán el ícono de Target Zero en los estantes de las tiendas y a través de una experiencia en línea dedicada en target.com . Cientos de productos de marcas como Burt’s Bees, PLUS, Pacifica y más se encuentran entre los primeros que se presentarán. Además, productos selectos de Grove Co. y la marca propiedad de Target, Everspring, se unirán a la colección a partir de abril.

“Nuestro objetivo con Target Zero es seguir satisfaciendo sus necesidades a través de nuestra variedad de productos en constante evolución, así como brindarles a las marcas que invierten en productos y empaques con menos desechos la oportunidad de que Target destaque esos productos“, dijo Jill Sando, vicepresidenta ejecutiva y directora de comercialización de Target.

Algunos ejemplos de innovaciones de Target Zero incluyen el empaque de Burt’s Bees, que utiliza latas de metal para sus bálsamos labiales que son reciclables y están hechos sin plásticos de un solo uso; y productos de PLUS, como un gel de baño patentado, que elimina el exceso de agua y los desechos en forma de un cuadrado deshidratado y soluble que se transforma cuando se le agrega agua.

Target dice tener el objetivo de ser el líder del mercado en la creación y selección de marcas y experiencias inclusivas y sostenibles para 2030, así como contar con el 100% de sus envases de plástico de marca propia der manera reciclable, compostable o reutilizable para 2025.

