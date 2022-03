Agenda de eventos: diversión en Nueva York

Jesse & Joy en el Beacon Theatre

Jesse & Joy llegan este sábado al Beacon Theatre ( 2124 Broadway, New York, NY 10023) para una noche emotiva y especial donde los fans disfrutarán de los éxitos del famoso dueto mexicano y su esperado tour CLICHES. Los hermanos, acompañados de sus músicos, estarán interpretando muchos de sus innumerables éxitos, como “Aire” , “Dueles”, “Espacio Sideral”,“La de la mala suerte”, “Me soltaste”, “Me quiero enamorar”, “Un besito mas”, “Ya no quiero”, “Con quien se queda el perro” y su más reciente sencillo, “Respirar”. El show tendrá como invitados especiales a Chule y Little Jesus. El show arranca a las 7:30 pm. Boletos a la venta en: https://www.ticketmaster.com/jesse-joy-cliches-tour-new-york-new-york

Cortesía

Forever Freestyle 14 en el Lehman Center

El Lehman Center for the Performing Arts en asociación con Sal Abbatiello de Fever Records presenta la sensación de música dance con sabor latino Forever Freestyle 14, este sábado 19 de marzo de 2022 a las 8 p.m. Para los adolescentes latinos de finales de los 80 y principios de los 90, el free style, un híbrido de hip hop y música disco, se conocía simplemente como “Nuestra música”. Regresando al Lehman Center por decimocuarto año consecutivo, el concierto contará con las actuaciones de TKA, Judy Torres (foto), The Cover Girls, Safire, Betty D de Sweet Sensation, Cynthia, Nyasia, Lisette Melendez, Coro, Soave y Giggles.Música de DJ Lucho & DJ WhiteBoy KYS. El Lehman Center for the Performing Arts está ubicado en el campus de CUNY Lehman College en 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx, NY 10468. Entradas a la venta en https://www.lehmancenter.org/freestyle14

Judy Torres será parte del espectáculo./Cortesía

Estopa en Nueva Jersey

El dúo Estopa tendrá una parada en su gira Fuego en nuestra área este domingo. Los hermanos argentinos pasarán por Elisabeth, Nueva Jersey, para presentar su noveno álbum e interpretar los mejores temas de sus 20 años de carrera musical. José Manuel y David Muñoz publicaron el disco que lleva el mismo nombre que la gira en 2019 y la pandemia los obligó a esperar hasta la fecha para presentarlo en vivo. En su cuenta de Twitter, el grupo ha mostrado su entusiasmo por el show. “New Jersey nos espera por primera vez”. En el Ritz Theatre ( 1148 E Jersey St, Elizabeth, NJ 07201), puertas abren a las 7:00 pm. Boletos en: https://www.boletosexpress.com/estopa/61834/

Los 40 años de carrera de Luis Vargas

Luis Vargas, ‘El Rey Supremo de la Bachata’, llega este sábado 19 de marzo al United Palace (4140 Broadway, New York, NY 10033) para celebrar su trayectoria de 40 años. Uno de los más grandes artistas de la historia de la bachata promete una noche de buena música, junto a varios invitados especiales con los que interpretará temas como “Los últimos”, “Volvió el dolor”, “La distancia”, “Loco de Amor”, entre otros. Las puertas abren a las 8:00 pm. Informes en: Boletoexpress.com

Cortesía

‘En El Tiempo de las Mariposas’ en el Harlem Stage

En una colaboración especial, el martes 23 de marzo el Harlem Stage y Repertorio Español copresentan En El Tiempo de las Mariposas, un relato ficticio de la historia de las valientes hermanas Mirabal de República Dominicana, basado en la popular novela de Julia Álvarez. Las hermanas inspiraron células de resistencia en todo el país contra el régimen dictatorial del general Rafael Leónidas Trujillo: el régimen asesinó brutalmente a las “mariposas”, su nombre en clave secreto, en 1960. La dramaturga Caridad Svich y el director José Zayas ofrecen una producción cálida y dramática en la que las mariposas mártires cobran vida, todo en el entorno íntimo de Harlem Stage Gatehouse. Dos funciones, 1:00 pm y a las 7:30 pm, en el Harlem Stage (150 Convent Avenue). Información: https://www.harlemstage.org/

Cortesía

A bailar K-Pop en el Atrium

Hit The Dance Floor este viernes por la noche en el Atrium, con éxitos de los géneros musicales más queridos de la actualidad. Esta semana es el turno de la sensación internacional K-Pop, que se ha infiltrado y conquistado todos los niveles de la música contemporánea. Ahora, en colaboración con el Centro Cultural Coreano de Nueva York, la locura imparable se apodera del Lincoln Center con una serie de fiestas de baile diseñadas tanto para los fanáticos incondicionales como para los curiosos del K-Pop. En honor al Mes de la Historia de la Mujer, DJ Peach selecciona canciones de artistas y grupos femeninos de K-Pop, que incluyen a BLACKPINK, CL, Red Velvet, ITZY y TWICE. El David Rubenstein Atrium at Lincoln Center está localizado en el 61 West de la calle 62, Manhattan. Información: http://www.lincolncenter.org/venue/atrium/the-dance-floor-k-pop-with-dj-peach-713

Marisa Monte en el Town Hall

La cantautora Marisa Monte, una de las estrellas brasileñas más aventureras y aclamadas internacionalmente desde hace más de treinta años, regresa a los escenarios con toda su fuerza, y el próximo martes 22 y miércoles 23 de marzo se presentará en el Town Hall de Nueva York . Su nuevo show se basa en su duodécimo álbum, Portas, lanzado en julio por su propio sello, Phonomotor con distribución de Sony Music que, hasta la fecha, ya acumuló más de treinta millones de reproducciones en streaming.

La voz de Marisa tiene la cadencia y delicadeza de la bossa nova, pero su canto, así como sus composiciones, está impulsado por una inteligencia feroz, por la curiosidad por la condición humana y por la pasión por los riesgos. A las 8:00 pm, en el teatro ubicado en el 123 West 43rd Street, New York, NY 10036. Entradas en: https://www.ticketmaster.com

Cortesía

Harlem Restaurant Week

Harlem Restaurant Week, presentada por Harlem Park to Park en conjunto con Empire State Development, Harlem Community Development Corporation, New York Women’s Chamber of Commerce y Uptown Grand Central, regresa para su temporada 13 para presentar hasta 60 restaurantes y bares, tales como Miss Mamie’s Spoonbread, Sylvia’s, Red Rooster Harlem, 67 Orange Street, The Honey Well y el camión de comida Harlem Seafood Soul. La Harlem Restaurant Week se llevará a cabo hasta el 27 de marzo con opciones para cenar, llevar y entrega a domicilio, el almuerzo por $25 y la cena por $35. Consulte la lista completa de restaurantes participantes aquí: www.harlemrestaurantweek.com.