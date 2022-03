Fauci advierte que es posible que pronto aumenten las tasas de infección por COVID-19 en Estados Unidos

El asesor médico de la Casa Blanca, Anthony Fauci, advirtió este viernes la posibilidad de que las tasas de infección por COVID-19 aumenten próximamente en Estados Unidos luego de una disminución considerable de los casos luego de la aparición de Ómicron que azotó al país.

“No me sorprendería si en las próximas semanas vemos algo como un aplanamiento de nuestra disminución o tal vez incluso un aumento”, alertó Fauci en declaraciones a ABC News. “Si eso conducirá o no a la otra oleada, una mini oleada o tal vez una oleada moderada, no está muy claro, porque hay muchas otras cosas que están sucediendo en este momento.

Las declaraciones del asesor medico se dan cuando el país ha experimentado un descenso de casos en los últimos dos meses, llegando a un promedio de casos que asciende a poco más de 30,000 a nivel nacional y el alivio de las restricciones de COVID-19 tras dos años de políticas de máscaras y distanciamiento social.

Esta advertencia es basada en el Reino Unido, donde se ha vivido un aumento de casos ligero, pero destacó que el uso de camas de cuidados intensivos no ha aumentado, lo que a su juicio, significa que no se está viviendo un brote grave de la enfermedad.

Actualmente, la variante BA.2 está experimentado un repunte en Estados Unidos, lo que llevó a Fauci a predecir durante la entrevista que esa variante superará a Ómicron en un futuro.

La nueva variante es aún más transmisible que Ómicron, pero por ahora representa cerca del 23% de todos los casos en Estados Unidos, según últimos datos suministrados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Tras dos años desde del comienzo de las políticas pandémicas, los estados del país han eliminado sus mandatos de máscaras conforme al señalamiento de los CDC, que han dicho que en la mayoría de las áreas en el país no necesitaban el uso de máscaras en interiores.

Sin embargo, el resurgimiento de casos podría significar una futura petición a los estadounidenses que usen nuevamente las mascarillas, algo que reconoció Fauci que sería una batalla cuesta arriba.

“Por lo que sé sobre la naturaleza humana, que creo que es bastante, la gente está harta de COVID-19“, reconoció Fauci.

Respecto a la vacunación, Fauci instó a los estadounidenses que no han recibido su primer refuerzo a que lo hagan, y tendrán la oportunidad de vacunarse con Pfizer o Moderna.

Con información de ABC News

