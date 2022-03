Niño ucraniano de 11 años que viajó solo 600 millas para huir a Eslovaquia se reúne con su madre y su abuela

Hassan, el niño ucraniano de 11 años que escapó del país rumbo a Eslovaquia solo con su pasaporte, un teléfono escrito en la mano y una mochila, ya se reencontró con su madre y su abuela en el país de acogida.

“Todo el mundo estaba nervioso por la guerra y era difícil viajar por Ucrania”, relató el jovencito al reportero de CNN Don Lemon.

Al niño le tomó entre tres y cuatro días llegar a Eslovaquia.

Su madre, Julia Pisecka, dejó que se adelantara en el camino ya que tenía que cuidar a su madre enferma y temía por la seguridad de Hassan.

“Yo tenía mucho miedo”, confesó el niño.

“Yo me sentía horrible. Yo realmente quería llorar, porque yo siempre he estado con mi mamá, y esta es la primera vez que me tenía que separar de ella”, añadió.

Cuando tuvo que abandonar su hogar en Zaporizhzhia, Ucrania, su progenitora le deseó suerte.

“Ella me deseó mucha suerte y que no estaría llorando y triste”, recordó el chico.

A preguntas sobre si se sentía preocupado en ese momento, contestó: “Claro, siempre preocupado”.

Durante el trayecto, el niño llamó a su madre en varias ocasiones para informarle que se encontraba bien; también se comunicó con sus hermanos que lo esperaban en la capital eslovaca, Bratislava.

“Sí, yo los llamé y les deje saber dónde estaba”, narró el niño.

Al llegar al país que lo acogió como refugiado, el menor se encontró con sus hermanos mayores que habían huido anticipadamente de Ucrania tras la invasión rusa.

Este martes, el ucraniano y sus hermanos lograron reunirse con su madre quien finalmente pudo trasladarse al país.

En la página oficial de Facebook de la policía en Eslovaquia, se aprecian fotos de Hassan con sus cinco hermanos, su madre y su abuela.

“Hassan pasó más de un día en un tren“, detallaron las autoridades en la red social. “El tenía el teléfono de su hermano escrito en su mano”, añadieron.

Las Naciones Unidad (ONU) calculan que en menos de tres semanas, el número de ucranianos que abandonan el país para refugiarse en países vecinos aumentó de 520,000 a más de 3.1 millones.

Mientras que entre el 24 de febrero y el 15 de marzo, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU registró 1,900 muertes de civiles. De estos, 52 son niños.