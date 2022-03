IRS te recuerda que debes presentar declaración de impuestos a tiempo para evitar multas e intereses costosos

Recuerda que debes presentar tu declaración de impuestos antes de la fecha límite del 18 de abril, incluso si no puedes pagar tu factura de impuestos completa. Y es que a los contribuyentes que adeudan impuestos y no presentan la declaración a tiempo, se les puede cobrar una multa por no presentar la declaración. Esta multa suele ser del 5% del impuesto adeudado por cada mes que te atrases, o parte de un mes en que la declaración de impuestos se atrasa, hasta un 25%.

Si adeudas impuestos, pero no puedes pagarlos en su totalidad antes de la fecha límite del 18 de abril de 2022, entonces debes presentar tu declaración de impuestos o solicitar una prórroga para presentarla antes de la fecha límite.

Toma en cuenta que las personas que adeudan impuestos y no presentan su declaración a tiempo o solicitan una prórroga, pueden enfrentar una multa por no presentar su declaración a tiempo.

Debes recordar que una prórroga para presentar no es una extensión de tiempo para pagar. Una prórroga les da a los contribuyentes hasta el 17 de octubre de 2022 para presentar su declaración de impuestos de 2021, pero los impuestos adeudados aún vencen el 18 de abril de 2022.

Para obtener una prórroga para presentar, debes tomar uno de los siguientes pasos:

–Presentar el Formulario 4868(SP) a través de tu profesional de impuestos, software de impuestos o de Free File en IRS.gov.

–Presentar un pago electrónico con Pago directo, Sistema de Pago Electrónico de Impuestos Federales o mediante una tarjeta de débito, crédito o billetera digital y seleccionar el Formulario 4868(SP) o prórroga como tipo de pago.

Paga lo antes posible de la fecha límite del 18 de abril, pues ya sea que presenten una declaración o soliciten una prórroga, los contribuyentes deben pagar su factura de impuestos en su totalidad antes de la fecha límite en abril para evitar multas e intereses.

Si no pagas tus impuestos a tiempo enfrentarás una multa por falta de pago.

También te puede interesar:

–IRS anuncia expansión de formularios, cartas y publicaciones disponibles en español

–Estafas con el IRS: cómo evitarlas y qué hacer si eres víctima de una

–IRS recuerda a contribuyentes que aportes de IRA pueden realizarse hasta el 18 de abril