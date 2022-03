Xavi le envió un claro mensaje a Lionel Messi sobre el Barcelona: “Tiene las puertas abiertas para volver”

Lionel Messi es sin duda el mejor jugador de la historia del Barcelona y eso lo entiende muy bien el entrenador Xavi Hernández que le ha enviado un claro mensaje diciendo que será bien recibido en la Ciudad Condal si decide dejar al París Saint-Germain (PSG) para volver al conjunto culé.

En la rueda de prensa previa al partido de Liga contra el Real Madrid, Xavi se refirió entre otras cosas, a Messi y aseguró que tiene las puertas abiertas para volver cuando él quiera o al menos mientras él siga siendo el técnico del equipo azulgrana, afirma que el club le debe mucho al delantero argentino.

“Creo que Messi es el mejor de la historia y de la historia del club. Tendrá las puertas abiertas y, mientras yo sea entrenador, como si quiere venir cada día. Como club le debemos un homenaje grande. Tiene contrato con el PSG y poco más puedo decir. Como si quiere venir cada día a ver el entrenamiento o hablar con el entrenador. Así tiene que ser por lo que nos ha dado, no tiene precio”, puntualizó.

¿Le abriría Xavi a Messi las puertas del Barça si se diese la oportunidad? 🔵🔴 pic.twitter.com/mRp81CpP5M — MARCA (@marca) March 19, 2022

Por otra parte, el excentrocampista se refirió al importante encuentro ante el conjunto ‘Merengue’ y dejó claro que hay una gran diferencia en cuanto a la última vez que se enfrentaron (en noviembre) por la Supercopa de España y que este Barcelona está mejor.

“Es un día espectacular para hacer un gran partido, que estamos plasmando esta idea de juego que estamos entendiendo muy bien. Hemos crecido como equipo desde noviembre, pero esto no significa nada. No indica nada cómo llegas, hay que mostrar personalidad e intentar plasmar nuestro modelo de juego”, indicó el técnico del Barcelona.

🗣 Xavi: "Nuestra idea es dominar el juego con el balón. Presionar muy alto" pic.twitter.com/YsNnuiHGa6 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 19, 2022

Asimismo, manifestó que el equipo dirigido por el italiano Carlo Ancelotti, es el gran favorito para ganar, aunque eso no evitará que compitan de gran manera e intenten lograr la victoria.

“El Madrid está muy bien, en un gran momento. Está en un buen momento de forma, es el favorito. Vamos con mucha ilusión y con ganas de hacerlo bien. Tenemos que jugar mejor que ellos y tener la pelota más que ellos”, subrayó.

🗣 Xavi: "Estamos en una dinámica muy buena. Vamos con ilusión y ganas" pic.twitter.com/aqkaJYvV2s — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 19, 2022

En cuanto al planteamiento que cree que tendrá su rival, expresó que “el Real Madrid es camaleónico, no sabes si te apretará arriba o harán bloque bajo. Ante el PSG hicieron una última media hora tremenda”.

“No sabemos el partido que nos espera, así que nosotros intentaremos hacerlo nuestro. Quizás a partir del 35 espero un partido parejo al de la Supercopa. Pero quizás jugando en su estadio nos quieran apretar todo el partido. Hay que estar preparado y tener alternativas preparadas”, agregó Xavi.

Entretanto, el técnico español se pronunció ante la racha de partidos que tiene el Barcelona sin ganar al Madrid y admite que desconoce la razón pero que es un buen momento para acabar con eso puesto que se encuentran en un gran momento y van por el camino correcto.

“No sé si había un complejo de inferioridad, yo no estaba. Intentaremos cambiar esta dinámica, la historia está para cambiarla. Todo lo veo como una oportunidad. La Europa League, la Liga… No han sido fáciles estos cuatro meses. Sinceramente, estamos en el buen camino y el resultado del domingo no cambiará nada. Eso sí, una victoria nos reforzaría”, comentó.

A su vez, Xavi se refirió a la ausencia de Karim Benzema en el equipo ‘Blanco’ y aunque reconoció la importancia y calidad del jugador francés, destacó que no cambiará en nada su planteamiento y que por el contrario, puede afectar más al Real Madrid que beneficiar al Barcelona.

“Si Benzema no es el mejor, es uno de los mejores. Está haciendo una gran temporada, lleva 2-3 años siendo el mejor del mundo. No cambia nada su baja, imagino que cambia más para ellos que para nosotros, es una baja sensible”, analizó sobre la ausencia del delantero francés.

