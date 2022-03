La chispa que esconden las manos

Mi abuelita Mercedes siempre me decía que jamás me dejara robar un beso por alguien que no había tomado mis manos… Según ella, quien realmente estuviera interesado en mí, primeramente sostendría mis manos para hacerme sentir muy segura a su lado.

No siempre seguí su consejo cuando era jovencita, pero en el fondo de mi corazón sabía que tenía razón. Cuando te estás enamorando y vas a las primeras citas, no hay nada como que te tomen las manos mientras esperan la comida en un restaurante, van en el auto o pasean juntos; un total detonante de atracción, complicidad y confianza que te hace sentir algo más que “mariposas en el estómago”.

Y la ciencia confirma que tomar las manos es crucial para cualquier relación saludable y no solamente en amoríos nuevos. Ese tipo de tacto tiene el sorprendente poder de reconectar a parejas frías y desmotivadas, además de beneficiar individualmente a nivel físico y emocional.

Beneficios de tomarse las manos :

Aumenta la hormona del amor: Tan pronto haces contacto con las manos de tu pareja se produce oxitocina, la cual actúa sobre las funciones cerebrales relacionadas a sentir placer, empatía, confianza y afecto. A mayor liberación de esa hormona, mayor felicidad de pareja.

Inspira seguridad y protección: Piensa en el principio, en cómo “andabas en las nubes” cuando caminaban agarrados. Según sicólogos, juntar las manos crea un vínculo más fuerte entre dos personas, generando seguridad y enviando el mensaje de la gran conexión que comparten.

Ofrece calma instantáneamente: Estudios neurocientíficos han revelado que cuando estás pasando por un problema o momento estresante, el hecho de que alguien tome tu mano en medio de “una tormenta” es calmante. Pero si tu pareja es quien lo hace, el efecto es aún mayor, al punto de comparar esa sensación con el alivio que genera una pastilla para el dolor.

Así que, toma las manos de tu pareja cuando tengan que conversar sobre algo estresante para cualquiera de los dos. Además, al reducir el estrés, disminuye la tensión arterial, aminorando así la posibilidad de desarrollar enfermedades cardiacas.

¿Cuándo fue la última vez que tomaste la mano de tu pareja para caminar, ver una película ó simplemente se apretaron las manos en señal de apoyo? La chispa que tanto buscan para reavivar la relación puede estar escondida en sus manos.

