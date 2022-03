Cantante Rosalía sorprendió a Lionel Messi y Antonela Rocuzzo con un regalo bastante particular [Video]

El nuevo disco de Rosalía sigue dando de qué hablar. Titulado Motomami y lanzado el pasado viernes ha recibido buenas críticas pero ahora a esas aprobaciones posiblemente se sumen las del jugador del PSG Lionel Messi y su esposa Antonela Roccuzzo.

Como parte de la promoción del disco, Rosalía decidió enviarle una edición especial de lanzamiento a Messi y Antonela quienes siempre han admirado la música de la cantante española.

Los regalos los exhibió Antonela Roccuzzo a través de una historia de Instagram, horas después de asistir a un desfile de Louis Vuitton en París.

@antonelaroccuzzo en Instagram.

“Muchos éxitos, felicidades por el nuevo álbum @rosalia.vt” fueron las palabras que le dedicó Roccuzzo a través de su cuenta de Instagram. Además, aprovechó de etiquetar a Lionel Messi pero el argentino no tuvo ninguna reacción sobre la publicación.

Dentro de la colección que recibieron se encuentra el casco que protagoniza la portada del disco con la firma de la intérprete y un texto que dice ‘Motomami’, así como el propio material musical.

Además, el ‘kit’ incluye una camisa con el nombre del disco y una serie de pósters y fotografías también como merchandising del producto.

El gesto de Rosalía hacia la pareja que reside en París no fue exclusivo, pues los artículos también llegaron a personalidades como Kyrie Jenner, Billie Eilish o la cantante y actriz mexicana Danna Paola.

El más reciente álbum de Rosalía ha sido un completo éxito y esta semana debutó como el disco más sonado en todo el mundo según las listas de Spotify. .@Rosalia’s third studio album #MOTOMAMI debuts at #1 in the world 🏍 (March 18-20, 2022) #SpotifyCharts #SpotifyxRosalía pic.twitter.com/x5hZUPcZ6F— Spotify Charts (@spotifycharts) March 21, 2022

También te podría interesar: