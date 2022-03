Quiso ayudar a un indigente; se enamoró de él, se casaron y ahora tienen una linda familia

No cabe duda de que el verdadero amor no conoce de condiciones y que cuando te has topado con tu otra mitad, no importan las clases ni condiciones sociales.

Para muestra de ello tenemos esta bella historia protagonizada por una mujer canadiense quien de forma desinteresada, quiso ayudar a un indigente que vio afuera de un supermercado y que terminó casándose con él.

Suena como a historia de película pero en realidad así lo vivió Jasmine Grogan, quien hace un par de años conoció a Macauley Murchie afuera de la tienda en donde fue a hacer unas compras. Al verlo, antes de ingresar al establecimiento le ofreció dinero, pero el hombre sin hogar se negó a recibirlo. Cuando ella salió, Murchie se ofreció a ayudarla con las bolsas de su compra.

Según informa The Mirror, a partir de ese instante, entre ellos surgió algo especial que comenzó como una amistad que se transformó en un gran amor, a tal grado que hoy en día están casados y son padres de 2 hijos.

Esta inusual historia de amor fue compartida por Jasmine en TikTok, la cual pronto se volvió viral en redes sociales.

“Conocí a una vagabundo un día haciendo mis compras de comida. Le ofrecí dinero pero no lo acepó. Entré y continué haciendo mis cosas, pero no podía dejar de pensar en él”, relató en su historia.

Su relación surgió luego de que el indigente le ayudara con sus bolsas; charlaron unos minutos y ella le preguntó que si quería algo de comer; un tanto avergonzado, él le dijo que sí y terminaron yendo a cenar.

Durante ese tiempo, tuvieron una plática tan amena que la chica decidió comprarle un celular para que así pudiera seguir en contacto.

“Había algo diferente en él. Le conseguí un hotel y me fui a casa. Nos mantuvimos en contacto… Nos enamoramos instantáneamente. Sabía que era el indicado para mí”, agregó.

Lo que siguió fue un cambio de vida para él.

Grogan contó que Murchie se afeitó la barba, se colocó un implante dental y consiguió un buen trabajo. A partir de ese momento, no se separaron hasta llegar al altar.

“Estamos muy contentos que nuestros caminos se hayan cruzado y creemos que todo sucede por una razón”, concluyó Jasmine.

Te puede interesar:

* Encontró a su esposa teniendo relaciones íntimas con un indigente en su auto; ella asegura haber sido víctima de una violación y él que se trata de una infidelidad

* Sacerdote se niega a darle la comunión a indigente y le llueven críticas en las redes

* Homeless vive en una limusina