Seis estudiantes de secundaria murieron tras ser impactadas por un camión en Oklahoma

Seis estudiantes de secundaria murieron en un accidente de tránsito en el sur de Oklahoma, luego de que el vehículo en el que viajaban impactara contra un camión, señaló este martes la Patrulla de Carreteras de Oklahoma (OHP).

Las jóvenes viajaban en un vehículo de pasajeros que chocó con un camión semirremolque alrededor de las 12:30 p.m., hora local. La colisión fue ubicada en Tishomingo, una zona rural de aproximadamente 3,000 habitantes que queda a unas 100 millas al suroeste de la ciudad de Oklahoma, de acuerdo con la portavoz de la Patrulla de Carreteras de Oklahoma, Sarah Stewart.

Añadió Stewart que aún no tiene detalles de la colisión o las edades exactas de las estudiantes, pero precisó que seis de las víctimas eran mujeres. Por el momento, la condición del conductor del semirremolque no se ha dado a conocer.

Las imágenes del accidente mostraron a un vehículo negro prácticamente destruido a causa del choque, y se logró ver un volante rosa entre los escombros, informó CNN.

Por su parte, el Superintendente de las Escuelas Públicas de Tishomingo, Bobby Waitman, lamentó que el distrito haya tenido una gran pérdida que involucró a estudiantes de una secundaria del distrito.

“Nuestros corazones están rotos y estamos de duelo con nuestros estudiantes y el personal”, manifestó Waitman en un comunicado publicado desde Facebook. Adelantó que los consejeros están disponibles en la escuela durante la noche del martes, resaltando que “las escuelas estarán en sesión mañana en cada campus, pero nuestro enfoque será el bienestar emocional de nuestros estudiantes”. So far, we have not confirmed the number of students killed in a crash in Tishomingo today. This letter is from the school. @kfor pic.twitter.com/6Vnjjgw2B8— Tara Blume (@tcblume) March 22, 2022

También te puede interesar:

• Choque que involucró 47 vehículos en la Interestatal de Missouri dejó cinco muertos

•Dos policías estatales de Pensilvania y un peatón murieron atropellados en la Interestatal 95

•Ciclista muere arrollado en Florida por un conductor que se dio a la fuga