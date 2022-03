Padre embarazó a su hija de 12 años en Dominicana e intentó que abortara; niña narra su martirio a canal de TV y pide que apresen a su progenitor

Una adolescente de 15 años y su madre en República Dominicana pidieron que las autoridades arresten al padre de la menor por haberla embarazado hace tres años y luego tratar que esta abortara.

Los hechos se reportaron en la municipalidad de Los Alcarrizos, en la capital, Santo Domingo.

Telemicro reseñó esta semana el caso de incesto con la intención de que las autoridades tomen acción y apresen al hombre que permanece en la libre comunidad.

La jovencita relató al medio el martirio sexual que pasó a manos de su propio padre desde que tenía 12 años.

“A veces pasaba en su casa, en el vehículo, en diferentes partes de su casa. De vez en cuando, me daba una pastilla”, confesó la víctima.

La jovencita declaró que a veces le dan ganas de vomitar al reflexionar sobre el patrón de abuso que sufrió.

La madre de la afectada indicó, por su parte, que nunca imaginó los abusos a los que su esposo sometía a la menor.

“El me dice en el vehículo que la niña estaba embarazada y que el padre era él. Yo me quedé pasmada porque él me estaba diciendo algo que yo no me esperaba”, declaró.

“Cuando él me dice eso, yo me puse histérica…”, añadió la mujer.

El abusador, que no ha sido identificado, cumplió tres meses encarcelado como medida de coerción, pero fue dejado en libertad. Se desconocen las razones.

La familia solo pide que el hombre sea apresado, ya que, según dijeron, temen por sus vidas.

“Yo a veces digo, ‘¿cómo salgo a trabajar?’, sin saber el momento en que ese hombre va a aparecerse. Cuando mando a la niña a la escuela yo pienso en qué va a pasar. Yo pienso cómo me mudo, pero yo tengo cuatro muchachos y no sé cómo voy a vivir”, expuso la madre.

