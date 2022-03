Agenda de eventos: qué hacer este fin de semana

Juan Luis Guerra en el Prudential Center

El galardonado artista Juan Luis Guerra junto a su banda de músicos 440 continúan su exitosa gira “Entre Mar y Palmeras” en Norteamérica, y este viernes se presentará en el Prudential Center Arena en Newark. El legendario cantautor, músico y productor de grandes clásicos tales como “Rosalía”, “El farolito”, “Visa para un sueño”, “La bilirrubina”, “El Niágara en bicicleta”, “Las avispas”, “A pedir su mano”, “Kitipun” y los más recientes incluidos en su galardonado álbum PRIVÉ. A las 8:00p.m en el Prudential Center (25 Lafayette St, Newark, NJ 07102). Entradas en: ticketmaster.com

Chimbala y El Movimiento en el United Palace

El United Palace será escenario del concierto “Chimbala y el Movimiento”, un evento que celebra el crecimiento y la expansión del movimiento musical Bajo Mundo de la República Dominicana, que incluye el género del dembow. Además de Chimbala, uno de los líderes del género, se estarán presentando figuras como Bulova, Chucky 73, Dowba Montana, Juhn, Lenny & Max (Aventura), Mozart La Para, Alex Sensatione y Insuperable, entre otros invitados sorpresa. A las 8:00 p, sábado 26 de marzo, en el United Palace (4140 Broadway, Corner of 175th St., New York, NY 10033). Las entradas se encuentran a la venta a través de Ticket Master.

Cortesía de la publicista

Daniel Habif en el Radio City

El exitoso escritor y conferencista Daniel Habif trae su tour “Ruge USA”a Nueva York esta semana. Con más de 19 millones de seguidores en sus redes sociales y más de 250 millones de vistas en su canal de YouTube, Habif se ha convertido en una de las voces más influyentes de habla hispana y sus conferencias, videos y poesía han cautivado a millones de personas en más de 20 países. El viernes 25 de marzo en el Radio City Music Hall (1260 6th Ave, New York, NY, United States), a las 8:00 pm. Entradas en: www.ticketnetwork.com

Cortesía

Jarana Beat en el Teatro Pregones

March Is Music de 2022 continúa este sábado 26 de marzo con la música de Jarana Beat, una banda de 10 miembros conocida por su sonido intercultural enérgico y su estilo de actuación energizado. Su trabajo combina las tradiciones musicales folklóricas mexicanas y afro-amerindias con el percusivo juego de pies de los bailarines vestidos con trajes tradicionales. Dirigida por el compositor Sinuhé Padilla-Isunza, la banda reúne a artistas de México y de todo el mundo, basándose en elementos de estilos como el son jarocho, el son guerrerense, el son huasteco, la salsa, la cumbia, la samba y la rumba. A las 8:00 pm, en el Pregones Theatre ( 575 Walton Avenue, Bronx). Información en: https://pregonesprtt.org/march-is-music-2022/

Cortesía Pregones

Hip Hop en el Atrium del Lincoln Center

El colectivo Ladies of Hip-Hop Dance Collective (LDC), una compañía intergeneracional de mujeres dirigida por la directora y coreógrafa Michele Byrd-McPhee, se estará presentando este viernes en The Atrium, como parte de la serie The Dance Floor. El trabajo innovador de LDC se centra en las narrativas feministas que examinan las intersecciones de género, raza y resistencia. Después del espectáculo, diríjase a la pista de baile para disfrutar de un jam de hip hop inolvidable, presentado por Big Tara con DJ Marcy DePina, también conocida como DJ MD. A las 7:30 pm, en el David Rubenstein Atrium del Lincoln Center (61 W 62nd St, New York, NY 10023. Entradas gratis. Información:https://www.lincolncenter.org/

Cortesía Lincoln Center

Un Tributo a las Grandes Mujeres de la Música Latina

La cantante Deborah Resto, quien ha sido corista para cantantes como Marc Anthony, Ricky Martin, Ruben Blades, entre otros, dará un concierto en el Flushing Town Hall (137-35 Northern Blvd. Flushing, NY 11354) el próximo jueves, 31 de marzo, para concluir el ‘Mes de la Historia de la Mujer’. El evento “Oye como va; Un Tributo a las Grandes Mujeres de la Música Latina” presentará a Resto en una actuación que abarca más de 50 años de música de artistas como Celia Cruz, La Lupe y Olga Tañón. La acompañarán en el escenario Oreste Abrantes (percusión), Franco Pinna (batería), Eddie Venegas (trombón y violín), Alex Apolo (bajo) y Pablo Mayor (piano y dirección musical). Para comprar boletos y más información, visite: www.flushingtownhall.org/women-history-month o llame al (718) 463-7700 x222.

Cortesía Flushing Town Hall

Últimas funciones de “This Space Between Us”

La obra “This Space Between Us”, una comedia que cuenta como una familia intenta cambiar el mundo mientras admite que a casa también le vendría bien un pequeño cambio, continúa sus presentaciones hasta el 2 de abril. Keen Company es la encargada de presentar el montaje que cuenta como nadie entiende por qué Jamie quiere dejar su cómodo bufete de abogados para trabajar en una organización sin fines de lucro. Su mejor amigo está confundido, su novio preocupado y su conservadora familia cubanoamericana está segura de saber qué es lo mejor. Mientras Jamie anuncia sus planes para servir a los menos afortunados, una impactante tarde en la pista de carreras provoca consecuencias inesperadas e irreversibles para todos ellos. Esta comedia intergeneracional del dramaturgo de The Rafa Play, Peter Gil-Sheridan, sigue un intento de alcanzar algo más sin dejar atrás a las personas que amas. En el Theatre Row ( 410 West 42nd Street) . Información en: https://bfany.org/theatre-row/

Cortesía Keen Company

Música y sushi con Cocina Dembow

Cada jueves, el reconocido chef Felix Castro junto a DJ Louie Minaya arman una divertida clase de cocina interactiva donde los asistentes aprenden a preparar sushi al mejor estilo latino (plátano, salami y queso frito incluido), mientras degustan deliciosos cócteles con Tequila Armero y escuchan la música del momento. Una actividad ideal para hacer en pareja o entre amigos. El paquete incluye las recetas, el kit de sushi, la clase, un cóctel y comida, a un costo de $80. Todos los jueves, dos sesiones, a las 6:00 pm y a las 8:00 pm. Para información y reservar, visitar el instagram @cocinadembow.