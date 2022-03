‘Americano’ le pone música a la lucha de un ‘dreamer

La historia de Tony Valdovinos, como él mismo señala, no es única, es la de cientos de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos a muy corta edad y que sin quererlo tuvieron que enfrentarse a la realidad de ser indocumentados en el lugar que los vio crecer.

Pero lo que sí se convierte en caso único, es que la vida de Valdovinos está siendo contada, cantada y bailada en el musical ¡Americano!, que se estrena en Nueva York el 31 de marzo, después de tener mucho éxito en The Phoenix Theater Company de Arizona, en el escenario del New World Stages.

“Mi historia no es única, mi historia es la de muchas personas en este país que se inspiraron para tratar de ser mejores por ellos y sus familias”, dice el DREAMer de 31 años, quien fue traído a Arizona por sus padres cuando tenía dos años.

Tony Valdovinos inspiró la obra musical. Foto: Mariela Murdocco

Al cumplir la mayoría de edad, Valdovinos descubrió de una manera muy dura que sus padres no le habían dicho la verdad sobre su estatus migratorio.

“Quise ingresar a los Marines cuando tenía 18 años, un sueño que siempre tuve y aún más luego que ocurrieron los ataques del 11 de septiembre cuando la seguridad del país fue violada y vi a mi madre y a mis profesores conmocionados por lo que había pasado”, cuenta sobre el hilo que teje la historia del musical concebido y presentado por Quixote Productions (Jason Rose, Productor principal) en asociación con Chicanos Por La Causa (Productor ejecutivo).

“En ese momento tuve que confrontar la realidad, cuando algunos amigos se alistaron y yo fui rechazado”, agrega el inmigrante, que se acogió al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que beneficia a las personas traídas al país siendo menores de edad y a quienes se les conoce como “dreamers”.

Sin embargo, Valdovinos no se rindió y descubrió, a través del activismo, otras formas como servir e inspirar para combatir la supresión del voto y estimular a una comunidad para luchar por representación en el gobierno.

¡Americano! ofrece una profunda visión humana acerca de lo que significa ser DREAMer, en un momento en el que continúan los debates sobre inmigración y el desapoderamiento en América.

La música del show fue compuesta por la cantante y compositora Carrie Rodriguez, con libreto de Michael Barnard (Director y productor artístico de The Phoenix Theatre Company), Jonathan Rosenberg y Fernanda Santos (Escritora galardonada por The Fire Line: The Story of the Granite Mountain Hotshots), con letras adicionales de Barnard y Rosenberg.

“Tony Valdovinos todavía no será ciudadano americano, pero es un verdadero héroe americano”, dijo Jason Rose, de Quixote Productions quien es productor y creador. “La pasión que tiene Tony por hacer una América mejor, inspira en un momento en el que el tribalismo continúa dominando los titulares. Nuestro increíble equipo creativo ha visto como la historia de Tony canta, baila e inspira con un optimismo que refleja su espíritu”.

Valdovinos funge además como consultor de la producción.

“Me contactaron unos creativos que querían escribir una historia sobre un inmigrante. Habían leído un artículo sobre mí. Me reuní con ellos y les conté la historia de mi vida. ¿Te imaginas que alguien te llama de la nada y un año después, escuchas 20 canciones con los detalles más íntimos de tu vida? Y ahí estaban estos artistas increíbles invirtiendo su talento para representar algunos de mis desafíos más personales… Y ver ahora nuestra historia estrenándose en Nueva York, es un sueño que ni siquiera había imaginado”, concluye.

Gran parte del elenco es de origen hispano./Foto: Red Madison Photography

¡Americano! Estará en cartelera del 31 de marzo al 19 de junio, en el New World Stages, Stage 3 (340 West 50th Street.) Lunes, miércoles, jueves y domingos a las 7PM, viernes y sábados a las 8PM, con sesiones matinales sábados y domingos a las 2PM. Tickets: en Telecharge.com, (212) 239-6200.

Más información en AmericanoTheMusical.com.