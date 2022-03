“¿Te la puedes llevar?”, madre hispana entrega a su bebé recién nacida a desconocidos en calle de Texas

“¿Te la puedes llevar?”, esa fue la pregunta que una hispana en Texas le hizo a varios desconocidos en un intento para entregarles a su bebita de 12 días de nacida.

Yessenia Cárdenas, de 25 años, enfrenta cargos de abandonar o poner en riesgo el bienestar de un niño por los hechos reportados el domingo.

Medios locales informaron que, ese día, la mujer caminaba por la calle Comanche Corpus Christ mientras intentaba convencer a desconocidos de que se hicieran cargos de la bebé.

Claudia Canales dijo a KIII que conducía por una vía cuando dio la vuelta a su coche y le preguntó a Cárdenas si necesitaba ayuda.

La madre le entregó la pequeña a Canales y le dijo que había fumado marihuana y que no estaba segura de la última vez que la infante comió.

“Ella lucía como perdida y confundida“, declaró Canales. “Yo no sé. Ella simplemente no lucía bien para mí. Así que yo me di la vuelta y detuve el auto a su lado en la carretera y pregunté si necesitaba ayuda. Ella me dijo que sí. Que habían corrido de una casa de una mujer”, relató la entrevistada.

Cárdenas además le había pedido que tomara a la recién nacida. Fue entonces que la mujer llamó a la Policía y oficiales entrevistaron a ambas féminas en la escena.

Aparentemente, Cardenas estaba bajo la influenza de una sustancia no identificada.

El Departamento de Servicios de Protección y Familias del estado asumió la custodia del menor.

El alcance de la Ley Moses

Bajo la Ley Moses (Safe Haven Law), padres en Texas que se sientan capaces de hacerse cargo de sus hijos, pueden dejarlos en áreas seguras designadas, ya sea un hospital, estación de bomberos, centros permanentes de emergencia o estación de servicios médicos de emergencia.

Los niños que son entregados recibirán cuidado médico y serán ubicados con un proveedor de emergencia.

Sin embargo, los padres deben tener en cuenta los siguientes puntos: