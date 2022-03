El secreto de Michelle Salas para conseguir unos labios más voluminosos sin infiltraciones

Kylie Jenner trató durante meses de ocultar que se había puesto infiltraciones en los labios antes de dar por fin su brazo a torcer y admitir que ni todo el talento del mundo como maquilladora podía modificar tanto el aspecto original de su boca.

Sin embargo, no todas las influencers comparten su actitud. Michelle Salas, por ejemplo, siempre está encantada de compartir con todos sus seguidores de Instagram sus nuevos descubrimientos en materia de tratamientos de belleza y medicina estética.

Ahora la hija de Luis Miguel confirmó que quienes habían notado algún cambio en su rostro en las últimas fotografías que había publicado en la plataforma no andaban desencaminados.

Michelle acaba de descubrir las maravillas del ‘lip blushing’, la última tendencia que arrasa entre las celebridades y que consiste en introducir pigmento en las capas más superficiales de la piel con una aguja, de una forma muy similar a la que se utilizaría para hacer un tatuaje.

Esta técnica se parece mucho al ‘microblading’, que permite conseguir unas cejas de aspecto más frondoso, y permite también disimular cicatrices y redefinir la forma de cualquier boca.

“Al aumentar el color, el lip blushing puede crear la ilusión de labios más grandes y voluminosos al delinear por encima de ciertas áreas y estratégicamente sombrear otras”, explicó Michelle, que salta a la vista que está encantada con el resultado final que consiguió.

Hace poco, Michelle Salas estuvo en medio de la polémica luego de que se especulara que se convertiría en mamá tras volverse viral un video en el que reveló que tiene algunos antojos.

Y durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, ella misma aclaró si estaba o no embarazada, pues el rumor había cobrado mucha fuerza.

“Yo nunca he sido de cosas dulces, pero no estoy embarazada porque siempre que digo algo: ‘ahora se me antojo tal’, ya dicen ‘seguro estás embarazada, amiga’. ¡No!”, señaló sobre su maternidad falsa y pidió a sus seguidores no dejarse llevar por ese tipo de señalamientos.

Sigue leyendo: Michelle Salas defendió a Frida Sofía de comparaciones

– Sylvia Pasquel revela quiénes están en su testamento: “No todo se lo voy a dejar a mi hija y a mis nietas”

– VIDEO: Stephanie Salas apoya a Sasha Sokol y confiesa que también ha vivido situaciones difíciles ¿Con Luis Miguel?