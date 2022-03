Karol G menea despacito sus curvas traseras, mientras presume la tanguita de su traje de baño desde atrás

Karol G es muy sexy. Karol G es muy sensual. La cantante colombiana deja que el viento la relaje, mientras cierra los ojos. Baila despacito y con las manos se acaricia. Menea sus curvas y deja que la cámara suavemente se pasee por su cuerpo. Lleva un traje de baño, encima una camiseta rota que se mueve con la velocidad del aire. Esta no cubre la tanguita de en su trasero y el público como siempre disfruta de la sensualidad de las vistas.

Las entradas para el concierto que la cantante colombiana Karol G ofrecerá el 3 de junio en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil se agotaron este miércoles a las pocas horas de ponerse a la venta. A primera hora de la mañana, los promotores del concierto de la reguetonera en la segunda ciudad más importante de Ecuador colgaron en redes sociales el cartel de entradas agotadas, tras haberse iniciado la venta por internet a la medianoche, según destacó EFE.

La productora pidió estar pendientes de una “sorpresa” a los seguidores de Karol G en Guayaquil, pues en redes sociales había numerosas peticiones para que se organice un nuevo concierto en esta ciudad, por parte de quienes se habían quedado sin entradas.

Karol G actuará en Guayaquil en el Coliseo Voltaire, un recinto cubierto que tiene capacidad para unas 10.000 personas y donde el precio de las entradas oscilaba entre los 46,50 dólares de la tribuna y los 176,50 dólares de la zona “bichota”, la más cercana al escenario.

Este será el segundo concierto de Karol G en Ecuador dentro de su “Bichota Tour”, pues antes tiene previsto actuar el 2 de junio en Quito, cuyas entradas se pondrán a la venta este sábado 19 de marzo, también por internet.

Además de en Ecuador, la gira de la colombiana comenzará en su país natal y también tendrá presentaciones en Chile, Argentina, Perú, México, Honduras, Costa Rica, Panamá y El Salvador.

