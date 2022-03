Sherlyn, Ninel Conde, Manny Cruz, Helen Ochoa, Yahir y más hablan de la puntuación de ‘Tu Cara Me Suena’ 2

Exclusiva

Estamos a horas del comienzo de la segunda temporada de ‘Tu Cara Me Suena’ y Sherlyn, Ninel Conde, Manny Cruz, Helen Ochoa, Christian Daniel, Kika Edgar y Yahir nos hablan en exclusiva de la puntuación que se realiza en el reality de los domingos de Univision y Televisa.

Es que Charytín, Víctor Manuelle, Angélica Vale y Edén Muñoz tiene números del 10 al 3 para calificar a los 8 participantes y ningún número se puede repetir. Es decir, que una vez que usar el 10, ya no pueden volver a ponerle esa calificación a ningún otro participante en toda la gala.

Víctor Manuelle, Angélica Vale, Charytín y Edé Muñoz, jueces de ‘Tu Cara Me Suena’. Foto: TelevisaUnivision

Dicha forma, tan particular, que tiene este reality de calificar ha traído más de un problema a los jueces en la temporada anterior y una que otra discusión de los participantes con ellos. Lo positivo es que, si bien en cada gala hay uno que se lleva la mejor puntuación y otro la peor, es recién hasta el final que se hace un conteo de todos los votos por lo que siempre hay una nueva oportunidad al siguiente show.

¿Pero qué piensan los famosos concursantes? Por el momento, y teniendo en cuenta que aún no han conocido lo justo o injusto que puede ser, la mayoría apuesta a no tomarlo a personal, a entender que si la regaron hay forma de salvarla, pero también saben que es uno de los puntos más peligrosos que no está en sus manos.

A CONTINUACIÓN MIRA EN VIDEO LO QUE DIJERON LOS FAMOSOS DE ‘TU CARA ME SUENA’ 2:

