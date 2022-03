Error de Biden sobre Putin desata preocupación de mayor conflicto con Rusia

El presidente Joe Biden dijo en un fuerte discurso que Vladimir Putin debería “dejar el poder”, pero minutos después, la Casa Blanca tuvo que aclarar que el mandatario estadounidense se refería a que el ruso no debería imponer su línea política en otros países, como Ucrania.

“Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder”, dijo Biden en referencia a Putin, tras un fuerte discurso en Polonia, donde enfatizó que el mandatario ruso no quería mayor presencia de las fuerzas de la OTAN cerca de su país, pero ahora, esa alianza tiene mayor presencia.

“Rusia quería menos presencia de la OTAN en su frontera, pero ahora tiene [tenemos] una presencia más fuerte, una presencia más grande, con más de cien mil soldados estadounidenses aquí, junto con todos los demás miembros de la OTAN”, asestó el mandatario.

La Casa Blanca tuvo que aclarar el mensaje del presidente Biden.

“El punto del presidente era que no se puede permitir que Putin ejerza poder sobre sus vecinos o la región”, afirmó un asesor. “No estaba hablando sobre el poder de Putin en Rusia, o un cambio de régimen”.

Una de las críticas firmes fue de Richard Haass, presidente del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, en inglés) y autor del libro “The World, a Brief Introduction”, quien indicó que había apoyado la forma en que Biden había manejado la invasión de Rusia en Ucrania, pero sus afirmaciones del sábado sobre Putin estaban lejos de esa política.

“He apoyado cómo @POTUS ha manejado el conflicto. Nuestro interés está en terminar la guerra en términos que Ucrania pueda aceptar y desalentar la escalada de Rusia”, indicó en Twitter. “El llamado [de Biden] de hoy por un cambio de régimen es inconsistente con estos términos, lo cual explica mi crítica y la clarificación de la Casa Blanca”.

I have been supportive of @POTUS handling of this conflict. Our interests are to end the war on terms Ukraine can accept & to discourage Russian escalation. Today’s call for regime change is inconsistent with these ends, which explains my criticism & White House clarification. — Richard N. Haass (@RichardHaass) March 26, 2022

Haass advirtió que los comentarios del presidente Biden volvieron “más difícil una situación difícil” y “más peligrosa una situación peligrosa”.