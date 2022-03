Covid-19: Reino Unido registra 215,000 casos nuevos en un solo día; hospitalizaciones siguen en aumento

El Reino Unido ha registrado otros 215,001 casos de covid-19 y 217 muertes en un sólo día, según revelaron autoridades de salud este lunes.

El número de casos en esta última actualización es el segundo más alto desde que comenzó la pandemia. Sin embargo, las cifras de este día suelen ser mucho más altas que cualquier otro de la semana, ya que ahora incluyen pruebas positivas confirmadas durante el fin de semana.

United Kingdom Daily Coronavirus (COVID-19) Report · Monday 28th March.



215,001 new cases (people positive) reported, giving a total of 20,905,515.



217 new deaths reported, giving a total of 164,671. pic.twitter.com/xf9pRg7iQI — UK COVID-19 (@UKCovid19Stats) March 28, 2022

Las cifras muestran que el número de pacientes hospitalizados con el virus ha vuelto a aumentar, alcanzando los 17,685 el viernes. Significa que continúa una racha de aumentos diarios en las hospitalizaciones, y ahora se ha extendido más de tres semanas hasta el 5 de marzo, cuando la cifra era 10,867.

El lunes pasado (21 de marzo) se registró el mayor número de casos diarios jamás publicado por el Reino Unido, con 226,524 infecciones confirmadas, mientras que la última cifra de muertes eleva el número oficial de muertes del país a 164,671.

En Londres, se confirmaron otros 60,810 casos, lo que significa que la tasa de infección continua de siete días de la capital es actualmente de 675 por cada 100,000 habitantes, la más baja de cualquier región de Inglaterra.

Más temprano el lunes, las cifras oficiales mostraron que el número de pacientes con coronavirus en los hospitales de Escocia alcanzó otro récord, por sexta vez en los últimos ocho días.

Just returned from holiday in Spain; masks indoors and outdoors. Rates of infection am told are low.⬇️

Back to UK most of my friends & family now having Covid .. I wonder why? #publichealth #covid 🤨 pic.twitter.com/UvuRSXmKVt — jude goddard 💙 (@judegoddard) March 28, 2022

Datos del Gobierno escocés mostraron que el domingo había 2,360 personas con covid-19 recientemente confirmado en el hospital, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia.

Mientras tanto, las nuevas cifras muestran que menos de la mitad de las personas inmunodeprimidas en Inglaterra han recibido una dosis de refuerzo de la vacuna covid-19.

El Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización (JCVI, por sus siglas en inglés) anunció en noviembre que las personas inmunocomprometidas, el grupo que el Servicio Nacional de Salud, (NHS) llama severamente inmunosuprimido, que tienen sistemas inmunitarios debilitados deben recibir una dosis de refuerzo tres meses después de su tercera dosis primaria. There were 217 new covid deaths today / 998 people in the last 7 days. This shows an increase of 212

There were 215,001 new cases.

There were 2,380 new people people with coronavirus who were admitted into hospital



CORONAVIRUS (COVID-19) IN THE UK: UK SUMMARY pic.twitter.com/0rx9OwTfve— allansharpe (@allansharpe) March 28, 2022

Pero las cifras del NHS de Inglaterra muestran que 255,422 de las 561,356 personas inmunodeprimidas en Inglaterra habían recibido un refuerzo antes del 24 de marzo.

Y una solicitud de libertad de información de la organización benéfica Blood Cancer UK, presentada antes de que se publicaran los últimos datos del NHS, también encontró una disparidad racial entre las personas inmunodeprimidas que recibieron la cuarta dosis.

Esas cifras, no incluidas en los datos más recientes del NHS, muestran que a partir del 6 de febrero, el 17 por ciento de las personas inmunodeprimidas británicas blancas habían recibido un refuerzo.

También lee:

· Covid-19: Reino Unido registra más de 100,000 casos nuevos y 194 muertes en un sólo día

· Nueva York perdió casi el 7% de su población durante la pandemia: censo

· Estados Unidos paga el costo de los que no se han querido vacunar contra el Covid