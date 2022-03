Cristiano Ronaldo sobre su futuro: Quién manda soy yo, punto y final

Cristiano Ronaldo, cumplió recientemente 37 años y con dicha edad, está a tan solo un paso de volver a disputar un Mundial de fútbol; solamente deberá superar a Macedonia del Norte este martes por la tarde. No obstante, al atacante se le preguntó en la rueda de prensa sobre su futuro y un posible retiro. Sobre esto, el luso reiteró que si el quiere juega muchos años más.

“Muchos hacen esta pregunta. Quién va a decidir mi futuro soy yo. Si me apetece jugar más juego y si no me apetece jugar no juego”, afirmó Cristiano Ronaldo.

🇵🇹 Cristiano Ronaldo está completamente concentrado en la definición de mañana ante Macedonia del Norte.#MUFC @Cristiano — Manchester United (@ManUtd_Es) March 28, 2022

“Si Portugal tuviera su mejor nivel gana a cualquier equipo del mundo. Macedonia es la que nos toca. Vamos a ganar porque queremos mucho estar en el Mundial y es el juego de nuestras vidas también”, finalizó el capitán de Portugal.

A pesar de su edad, Cristiano Ronaldo ha mostrado un estado físico muy descomunal; siendo este un punto clave para poder mantenerse en la élite del balompié del viejo continente y tener la capacidad de liderar cualquier proyecto deportivo.

La actual estrella del Manchester United, quiere disputar un nuevo Mundial de fútbol para tener la oportunidad de devolver a Portugal a lo más alto, todo esto después de ganar la Eurocopa en el 2016 y la UEFA Nations League en la edición del 2018-2019.

Su ambición y sus ganas de ser el mejor jugador de toda la historia de su selección y a nivel de clubes; lo han llevado a buscar su mejor estado de forma a pesar de tener 37 años. Es por ello que, no se puede descartar que el luso siga en la élite del fútbol por muchos años más.

