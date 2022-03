La derrota de Vladimir Putin es ‘solo cuestión de tiempo’: Zelensky

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que era “solo una cuestión de tiempo” antes de que la invasión de Vladimir Putin fracasara, después de que el Kremlin pareciera haber abandonado su estrategia militar inicial para capturar el país.

En el día 33 del conflicto, Zelensky expresó su frustración con algunos países de Occidente, además de Alemania y Francia, por no adoptar una postura más dura contra Putin.

Con su plan de invasión original descarrilado, el presidente ruso ahora parece estar tratando de tomar el control de la región de Donbás en el este de Ucrania, que incluye Donetsk y Lugansk, dos áreas controladas por separatistas respaldados por Moscú.

Sin embargo, se cree que sus fuerzas ya han sufrido al menos 10,000 muertos y existe una creciente inquietud pública en Rusia por la invasión.

Incluso si puede apoderarse del este de Ucrania, su ejército corre el riesgo de verse empantanado en una guerra de insurgencia durante muchos años, como sucedió en Afganistán para las tropas soviéticas, así como más tarde para las fuerzas lideradas por Estados Unidos, antes de que se retiraran.

En declaraciones a The Economist, Zelensky enfatizó que su país aún cree en la victoria.

“Es imposible creer en otra cosa. Definitivamente ganaremos porque esta es nuestra casa, en nuestra tierra, nuestra independencia”, dijo. “Es solo una cuestión de tiempo”.

El presidente ucraniano también señaló su voluntad de discutir un estatus neutral para Ucrania como parte de las conversaciones de paz para poner fin al conflicto, pero enfatizó que Rusia tenía que retirar sus tropas.

Datos clave en la guerra Rusia-Ucrania

La viceprimera ministra de Ucrania, Iryna Vereshchuk, dijo que no había planes para abrir corredores humanitarios para evacuar a civiles de las ciudades sitiadas hoy debido a informes de inteligencia que advierten sobre posibles “provocaciones” rusas a lo largo de las rutas.

Un alto funcionario ucraniano dijo antes de las conversaciones entre representantes ucranianos y rusos en Turquía que no esperaba un gran avance. “No creo que haya ningún avance en los temas principales”, dijo el asesor del Ministerio del Interior, Vadym Denysenko.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que una reunión entre Putin y Zelensky sería contraproducente en esta etapa y debería ocurrir una vez que las dos partes estén más cerca de llegar a un acuerdo sobre los temas clave de las conversaciones de paz.

Las escuelas en Kiev debían reabrir en línea hoy.

Los diplomáticos estadounidenses continuaron con sus movimientos de limitación de daños después de que el presidente Joe Biden pareció sugerir que Estados Unidos quería destituir a Putin como presidente, y Julianne Smith, embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, dijo: “Estados Unidos no tiene una política de cambio de régimen en Rusia”.

Ucrania también permanecería libre de armas nucleares. Dijo que el tema de la neutralidad debería someterse a los ucranianos en un referéndum después de que las tropas rusas se retiren, y que podría realizarse una votación unos meses después de que las tropas se retiren.

Las tropas de Putin no lograron “ningún cambio significativo” en las últimas 24 horas al apoderarse de territorio en Ucrania, aseguró.

Sin embargo, las tropas rusas han tomado algo de terreno en el área de Mariupol, donde han estado sitiando la ciudad durante semanas, con informes de que esto está dejando a algunos civiles muriendo de hambre.

