Muere la actriz mexicana Raquel Pankowsky a los 69 años

La actriz mexicana Raquel Pankowsky falleció a los 69 años, según informó este lunes en redes sociales la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

“La ANDI México comunica el fallecimiento de la socia intérprete Raquel Pankowsky. Es recordada por su participación en producciones como ‘Carrusel‘, ‘Un Gancho al Corazón‘ y ‘Papá a Toda Madre‘.

“A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias“, señaló la asociación en un breve comunicado en sus cuentas oficiales de Instagram y Twitter.

Nacida el 10 de julio de 1952 en la Ciudad de México, la actriz inició su trabajo como actriz recién egresada del bachillerato y empezó a destacarse en cine, teatro y televisión a inicios de los años 70. Desde entonces, de acuerdo con el portal IMDb, participó en más de 60 proyectos audiovisuales.

Pese a esto, fue a inicios de la década del 2000 que realmente saltó a la fama por interpretar el personaje de "Martita Según", parodia de Marta Sahagún, esposa del ex presidente de México, Vicente Fox Quesada.

También participó en series como Vecinos, La Familia P. Luche, Una Familia de Diez, Cachito de Cielo y El Bienamado. Uno de sus últimos trabajos fue en 2022, cuanto actuó en la serie Relatos Macabrones.