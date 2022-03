San Luis Cardinals: el último uniforme de la carrera del legendario dominicano Albert Pujols

El pelotero dominicano Albert Pujols, de 42 años, ha regresado a los Cardenales de San Luís, la casa con la que debutó en las Grandes Ligas cuando tenía 21.

En San Luis el jugador nacido en Santo Domingo espera lucir el último uniforme como profesional y despedirse del béisbol.

“Este es el último uniforme que me voy a poner en las Grandes Ligas“, anunció Pujols a la prensa este lunes en el Roger Dean Stadium, de Florida, donde San Luis cumple su pretemporada. El experimentado toletero llegó a un acuerdo con los Cardenales de San Luis para jugar la temporada de 2022. .@PujolsFive announced that his return to St. Louis will be his final season in the big leagues. 👏👏👏 pic.twitter.com/vr09mNsML4— MLB (@MLB) March 28, 2022

“Quizás me motive a jugar un par de juegos más en la liga invernal“, dijo Pujols, quien participó en el pasado torneo de béisbol invernal de República Dominicana con Leones del Escogido, la primera vez que lo hizo en su país.

Pujols comenzó su carrera con los Cardenales en 2001. Reconoció hoy que el receptor puertorriqueño Yadier Molina y el lanzador derecho Adam Wainwright, compañeros en los equipos que conquistaron dos Series Mundiales para San Luis, fueron importantes a la hora de aceptar la vuelta al conjunto de la División Central de la Liga Nacional.

