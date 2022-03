¡SIIIUUU! Cristiano Ronaldo jugará su quinto Mundial con Portugal al vencer a Macedonia del Norte con doblete de Bruno Fernandes [Video]

Un excelso Bruno Fernandes comandó este martes la victoria de Portugal 2-0 sobre Macedonia del Norte y regaló a Cristiano Ronaldo la oportunidad de jugar en Qatar 2022 el que posiblemente sea el último Mundial del legendario atacante portugués. Será su quinta Copa del Mundo.

PORTUGAL ARE GOING TO THE WORLD CUP! 🏆🇵🇹 pic.twitter.com/zNA8P2YC4h — ESPN FC (@ESPNFC) March 29, 2022

Portugal empezó enchufado, porque querían saldar su clasificación a Qatar 2022 cuánto antes; y pudo llegar el primero bien temprano luego que Bruno Fernandes filtrara una pelota milimétrica para Ronaldo que remató de zurda y el disparo se fue apenas desviado. El delantero portugués se lamentó de la ocasión pero posteriormente se iba a redimir.

Al 23′ uno de los más incisivos en el ataque fue el jugador del Liverpool, Diogo Jota, también la tuvo cerca tras un córner cobrado por Bernardo Silva que peinó hacia abajo y el rebote picó y se fue por encima del pórtico de Macedonia del Norte.

Al 34′ llegó el esperado gol. Una mala salida de Macedonia termino con el balón cortado por Bruno Fernandes y posteriormente para Cristiano Ronaldo que comandó el ataque y devolvió para Bruno quien remató a placer.

RONALDO SETS UP FERNANDES!



PORTUGAL LEAD OVER NORTH MACEDONIA 🇵🇹 pic.twitter.com/VzJHLIZE5D — ESPN FC (@ESPNFC) March 29, 2022

La algarabía del gol le dio confianza a Portugal, que se dedicó a tocar el balón y crear constantes ocasiones de gol a través de pases largos a Cristiano y de paredes con los laterales.

Cerca del final del primer tiempo Portugal tocó cerca del área rival y fue Joao Cancelo quien remató de zurda desviado lo que marcó los tres pitazos del árbitro principal.

El segundo tiempo trajo mayor participación de ambos equipos, aunque predominó el dominio portugués, que en su mayoría lo intentó por medio de centros en jugada gracias a las incursiones de los laterales Cancelo y Mendes, así como también por córners cobrados por los lusos.

Al 65′ una pérdida de Joao Cancelo casi se transforma en una contra mortal para Macedonia del Norte pero el eterno Pepe no solo cortó la jugada sino inició el camino para el segundo tanto de Portugal.

Al recuperar el balón, éste cedió para Nuno Mendes y el zurdo abrió la cancha para el incisivo Diego Jota; un centro perfecto del extremo fue finalizado por Bruno Fernandes quien puso el segundo del partido y también de su cuenta personal. TWO FOR BRUNO!



Portugal are staring down the World Cup 🇵🇹 pic.twitter.com/SomC5uPyrY— ESPN FC (@ESPNFC) March 29, 2022

Cuando todo parecía sellado para Portugal apareció la polémica casi a 10 minutos del final, en una jugada consecutiva donde Pepe y Danilo Pereira derribaron a jugadores de Macedonia dentro del área, pero el VAR no se manifestó.