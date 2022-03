“Hoy tengo un dolor profundo”: James Rodríguez se sincera con sus fanáticos tras la eliminación de Colombia de Qatar 2022

Colombia venció a Venezuela en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, pero no le alcanzó para clasificar al repechaje y quedó eliminada de Qatar 2022. James Rodríguez, autor del gol en suelo venezolano y referente del conjunto cafetero en los últimos tres procesos eliminatorios, manifestó su “dolor profundo” por quedarse afuera de la próxima cita mundialista.

Tras señalar que lo más lindo que ha vivido como futbolista es representar a su país en dos Copas del Mundo, James mostró su tristeza y descontento por no poder lograr el objetivo de clasificar a Qatar 2022, a pesar de tener talento y jugadores para estar presente en la competición más importante del mundo del fútbol, según su óptica.

“Hoy tengo un dolor profundo. Considero que nuestro país tiene talento y jugadores para siempre hacer parte del Mundial. Me siento triste y no sólo por mi, también por mis compañeros que merecen brillar y se que tienen cómo. No sé qué venga para los próximos procesos, no sé si esté o no. Lo que si sé, es que me rompe el alma perder, me incomoda no estar clasificado y esto no puede volver a pasar“, señaló James Rodríguez de forma contundente.

Lo más lindo que me ha pasado en mi carrera como futbolista, fue el asistir a dos mundiales representando la camiseta que más amo, la amarilla de mi selección. Hoy tengo un dolor profundo. Considero que nuestro país tiene talento y jugadores para siempre hacer parte del Mundial. pic.twitter.com/r3Sp59w6wz — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) March 30, 2022

El considerado por muchos como el más talentoso jugador colombiano de la historia concluyó con una reflexión que invita a pensar a todos los involucrados en el proceso de selecciones de fútbol en Colombia.

Planificar, unir fuerzas y trabajar son las premisas del ’10’.