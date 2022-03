Récord mundial: más de 91,000 personas fueron al Camp Nou a ver el FC Barcelona-Real Madrid femenino [Video]

El fútbol femenino recordará el 30 de marzo de 2022 como uno de los días más felices en la historia de la disciplina. En el Camp Nou se implantó un nuevo récord mundial de asistencia a un partido de fútbol femenino: 91,533 personas fueron a ver el FC Barcelona-Real Madrid de los cuartos de final de la UEFA Champions League Femenina.

Barcelona vs. Real Madrid just set the WORLD RECORD for the highest attendance at a women's football match 🤯👏 pic.twitter.com/xz6IkXErWy — ESPN FC (@ESPNFC) March 30, 2022

Se jugaba el tercer Clásico en 17 días entre Barcelona y Real Madrid, y además, se definía a uno de los equipos que estarán en las semifinales del torneo continental de clubes más importante del mundo.

Desde antes de que ambos equipos llegaran al estadio blaugrana, el ambiente era de fiesta y nos permitía esperar una noche mágica, de esas que tanto han vivido los equipos masculinos y que poco a poco empiezan a disfrutar los clubes femeninos. The scenes outside of Camp Nou ahead of the Women's El Clasico 🥳 pic.twitter.com/oack7kFOw0— ESPN FC (@ESPNFC) March 30, 2022

El Barcelona ganó la ida 1-3 y tenía todo para volver a dominar en el partido de vuelta. Y así fue: goleada contundente (5-2) para clasificar con un global de 8-3. Pero lo más impresionante e increíble no fue el marcador, sino el apoyo de los fanáticos que asistieron al Camp Nou a hacer historia. La capacidad máxima de personas en el Camp Nou es de 99.354. Hoy, en un partido de UEFA Women's Champions League, se registró la presencia de 91.553 aficionados. Cifra récord en un partido de fútbol femenino. ¡Increíble! ⚽♥️ pic.twitter.com/IlhFl3YLd6— Ariadna Farías (@ariadnafarias_) March 30, 2022

91,553. Un Camp Nou prácticamente copado de personas que recibió a las chicas con el mensaje “Más que empoderamiento” a través de un mosaico. Más especial, imposible. 🏟️ "MÁS QUE EMPODERAMIENTO"



INCREÍBLE MOSAICO EN EL CAMP NOU pic.twitter.com/GWmHz2YdIb— FC Barcelona 🇪🇦 (@FCBarcelona_GO) March 30, 2022