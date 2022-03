Regresa “Lola, La Trailera” con Rosa Gloria Chagoyán

Rosa Gloria Chagoyán cuenta que ya se retomaron las grabaciones de la serie de “Lola, La Trailera”, basada en la película homónima que ella protagonizara a principio de los años 80.

“Va muy bien, lo que pasa es que como vino la pandemia todo se detuvo. Ahorita ya se retomó, entonces ahí vamos. Igual que en las películas, seguiremos con acción, seguiremos en los trailers, seguiremos con las aventuras y la diversión“, contó Rosa Gloria Chagoyán.

La actriz y protagonista de este éxito aún tiene el récord de taquillas mexicanas por la cantidad de público que asistió a ver “Lola, La Trailera“. Sobre esto ella opina: “La película que rompió los récords de taquilla y seguimos con ese récord, ¡qué padre, qué bonito!”.

“Sí, he tenido la suerte de que los personajes que realizamos en la películas como ‘La Guerrera Vengadora’ y ‘Juana, La Cubana’ fueron del gusto, del agrado del público; entonces, he vivido con todo ese cariño tan grande del público, se los agradezco y los quiero mucho”.

La actriz de 68 años da algunas recomendaciones para mantenerse en forma y llevar una vida saludable. “Lo que yo recomiendo es buena alimentación, hacer ejercicio y estar con una vida plena. En mi caso, hago lo que me gusta: me gusta mucho el baile, entonces tomo clases de baile; me gusta mucho la natación, pues nado; me gusta cantar y canto todos los días, entonces siempre me la paso bien”.

Además agregó: “Desde que empezó la pandemia empecé a cantar canciones más alegres, más movidas”. Y parece que la felicidad que encuentra en este proceso es algo que la ayuda además a mantenerse además de feliz, bella.

