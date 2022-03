Agenda de eventos: qué hacer este fin de semana

José Luis Perales se despide en NJ

¿Qué se puede añadir a estas alturas de la grandeza artística de José Luis Perales, de sus millones de discos vendidos en el mundo durante cinco décadas, con más de cien discos de oro y de platino hasta la fecha? Sus innumerables éxitos, como “El Amor”, “Te Quiero”, “Y Como Es El?, se escucharán por última vez este domingo 3 de abril, en el escenario del Ritz Theatre (1148 E Jersey St, Elizabeth, NJ 07201), uno de los shows de la gira de despedida del cantante español, quien además interpretará las canciones de su más reciente producción discográfica “Mirándote a los Ojos”, celebrando así sus más de 50 años de carrera. Las entradas están disponibles en Boletos Express y Ticketmaster https://bit.ly/ticketmasterperales2, o llamando al teléfono: 888 561 8757.

Cortesía

Concierto cubano-africano en Brooklyn

El virtuoso del piano cubano Omar Sosa y el maestro senegalés de kora Seckou Keita, cuyas colaboraciones abrazan brillantemente las influencias del jazz, latino y africano, celebran el lanzamiento de su segundo álbum, SUBA. Escrito y grabado en 2020 durante el confinamiento mundial, SUBA es un himno a la esperanza, a un nuevo amanecer de compasión y cambio en un mundo post pandémico, y una reiteración visceral de la oración de la humanidad por la paz y la unidad. El programa entrelaza temas de amistad y conexión espiritual, viajes y pérdidas, esperanza y optimismo, baile y el mar, y un nuevo amanecer (“Suba” significa “amanecer” en mandinka). A ellos se suma el inimitable percusionista venezolano Gustavo Ovalles, quien engloba el sonido polirrítmico de la diáspora africana. Jueves, 31 de marzo, a las 8:00 pm en Ruleta (509 Atlantic Avenue, Brooklyn). Boletos en: https://www.robertbrowningassociates.com/21-22-omar-sosa–seckou-keita.html o llamando al 917-263-0363

Cortesía

Oaxaca en NYC con Benjamin Kumantukxuxpë

El músico Benjamin Kumantukxuxpë originario de Oaxaca, México, trae su música tradicional a nuestra ciudad este domingo, 3 de abril. Durante su amplia carrera, formó parte de la Banda Sinfónica de Tlahuitoltepec Mixe (BASTLAM) con la que realizó distintas giras y grabaciones en importantes escenarios de su país. En 2008 fundó el proyecto Quinteto Kamaapyë Brass con destacados músicos de Tlahuitoltepec, reinterpretando música tradicional ayuujk en formato de música de cámara. En el M Social Hotel Times Square New York (226 West 52nd Street). Puertas abren a las 6:00 pm, show a las 7:45 pm. Información y entradas en: https://www.eventbrite.com/e/benjamin-kumantuk-en-ny-tickets-307402237367

Alberto Barros trae su ritmo colombiano

El llamado Titán de la Sala, Alberto Barros, inicia su gira por los Estados Unidos, y llega a nuestra área este fin de semana. Este músico y compositor colombiano logra fusionar la fuerza de su origen Caribe Precolombino, de la Cumbia y el Bullerengue, del Paseo y el Vallenato, con los aires antillanos, africanos y norteños. Su padre es José Barros, autor y compositor de éxitos mundiales como “La Piragua”, “Momposina”, “El Vaquero”, entre cientos de otros temas interpretados por grandes cantantes de varios países. En 1982, fundó su propia orquesta “Los Titanes de la Salsa” con la que, no solamente ha recorrido el mundo, sino con la que ha conquistado en más de siete oportunidades nominaciones como compositor a los Grammy y obtenido un sinnúmero de premios. El viernes 1ro de abril estará en NJ ( Sabor Latino at The Excelsior) y el sábado 2 en NY ( Melrose Ballroom, Queens). Para boletos, visite: Tickeri.com

Ballet Hispánico revive a Eva Perón

Ballet Hispánico estrena este viernes 1 y hasta el domingo 3 de abril, la obra “Doña Perón”, en el escenario del New York City Center. Doña Perón saca a la luz los extremos del poder al frente de la vida de Evita. Su trabajo como activista y defensora de las mujeres y la clase trabajadora de Argentina generó escepticismo mientras se entregaba a la opulencia de una vida de clase alta. La coreógrafa Annabelle Lopez Ochoa explora estos legados divergentes y más en este trabajo seminal, que marca el paso del Ballet Hispánico más allá de su 50 aniversario y la continuación de centrar las voces de los artistas latinos. Los boletos se pueden comprar en línea en nycitycenter.org/pdps/2021-2022/city-center-dance-festival/, por teléfono (212-581-1212) o en persona en New York City Center (131 W. 55th Street).

Cortesía Ballet Hispánico

La guitarra de Pablo Sainz-Villegas en el 92Y

El guitarrista español, Pablo Sainz-Villegas, regresa al escenario que lanzó su carrera en Estados Unidos, para interpretar una selección de piezas clásicas, en un programa que muestra la técnica brillante, la musicalidad profunda y la intensidad apasionada que definen la forma de arte de la guitarra española. Desde su debut con la Filarmónica de Nueva York, Sainz-Villegas ha tocado en más de 40 países e invitado a tocar con orquestas como la Filarmónica de Berlín, Sinfónica de Chicago, Filarmónica de Israel, Los Ángeles Filarmónica y la Orquesta Nacional de España. Este sábado 2 de abril, a las 8 pm, en el Kaufmann Concert Hall del 92nd Street Y (1395 Lexington Avenue). Los boletos están disponibles en: 92y.org/event/pablo-sainz-villegas.

Cortesía

Exhibición de “Cuban Women Photographers”

El Caribbean Cultural Center African Diaspora Institute invita a visitar su última exposición digital, The Abyss of the Ocean: Cuban Women Photographers, Migrations, and the Question of Race, La muestra, curada por Aldeide Delgado, se centra en la identidad y la resistencia. La exposición revela las vivencias y estrategias de supervivencia de las artistas cubanas: María Magdalena Campos-Pons – When I am not here, estoy allá, Coco Fusco – Paquita y Chata Se Arrebatan, Marta María Pérez Bravo – No son mios, Gertrudis Rivalta – I (Yo) , y Juana Valdés – La China Imperial en la matriz del Arte Latinx. A través de su trabajo, estos artistas desafían el concepto de latinidad y su relación con la negritud en el proyecto moderno/colonial. Para visualizar la exposición, visitar la página: TheAbyssoftheOcean.digital

Cortesía Caribbean Cultural Center African Diaspora Institute

Luna Park arranca su temporada 2022

El icónico parque de diversiones de Coney Island, Luna Park, anunció su reapertura para la temporada 20222, este sábado 2 de abril a las 12:00 pm. Los eventos de celebración comienzan a las 11 am con el bautizo con crema de huevo del ciclón de Coney Island, que cumple 95 años, seguido de un día lleno de diversión en el parque. En honor al 95 cumpleaños de la icónica montaña rusa, los primeros 95 invitados en subirse al ciclón de Coney Island disfrutarán de un viaje gratis y una golosina de crema de huevo cortesía de Luna Park. Para obtener más información sobre las ofertas, boletos, horarios y más, visite: www.LunaParkNYC.com.