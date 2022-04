Demi Rose presume sus encantos con diminuta lencería blanca de tiras en un jacuzzi

Demi Rose es considerada por muchos como una de las chicas más bellas y atractivas de la farándula. La modelo británica genera siempre suspiros entre sus más de 19.2 millones de fans en Instagram con cada foto o video que sube a sus redes sociales.

En estos últimos días, las frías temperaturas de los Alpes franceses no fueron impedimento para que la joven de 27 años subiera una serie de imágenes que dejaron delirando a sus seguidores gracias a que en ellas aparece modelando de frente y de despaldas en un jacuzzi, usando diminuta lencería blanca de tiras que no pudo contener su impresionante retaguardia.

El posteo cosechó cerca de 300 mil likes en cuestión de horas, además de toda clase de halagos de los usuarios, que no tardaron en reaccionar al ver a la joven en sugerentes poses.

Desliza para ver todas las postales

Previamente, Demi Rose compartió tres imágenes donde se dejó admirar paseando en la nieve, usando un ajustado enterizo con estampado de leopardo que hizo resaltar su curvilínea figura.

La británica también publicó material momentos antes de empezar a celebrar su cumpleaños, a bordo de un avión privado y un helicóptero, usando una minifalda. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

