Nueva York salvaje: mujer revienta vidrio de un taxi y roba como si nada mientras camina en Midtown a plena luz

Una mujer con una llamativa peluca anaranjada fue captada lanzando descaradamente un bloque de cemento a la ventana de un taxi estacionado en Manhattan, ingresando luego al vehículo para robar un iPhone y dinero en efectivo a plena luz del día, informó la policía.

La sospechosa, vestida completamente de negro y llevando un bolso con estampado de animales, actuó con naturalidad mientras paseaba por West 37th Street cerca de Hudson Yards a media mañana el jueves 24, con el pesado bloque en la mano.

NYPD divulgó un video de la insólita secuencia. “¿Qué estás haciendo?” se puede escuchar a alguien preguntándole a la mujer, quien repetidamente miraba hacia la cámara.

Luego, las imágenes la muestran lanzando repentinamente el bloque de cemento a través de la ventana del lado del conductor del taxi, que estaba estacionado y vacío. Después trepa por el hueco creado para tomar objetos y huye, descartando la peluca naranja en el camino.

El taxi estaba estacionado en West 37th Street entre las avenidas 9 y 10 mientras el conductor de 58 años tomaba un breve descanso para ir al baño. La policía confirmó que la sospechosa huyó con $40 dólares en efectivo y un iPhone 8 valorado en $300.